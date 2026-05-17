Наполи победи с лекота опашкаря и се класира за ШЛ

Миналогодишният италиански първенец Наполи си осигури участие в следващия сезон на Шампионска лига с лесна победа с 2:0 като гост на изпадналия Пиза. Българският национал Росен Божинов въобще не беше в групата на домакините заради червения си картон в предишния кръг.

“Партенопеите” си осигуриха успеха с две бързи попадения през първото полувреме. В 21-вата минута звездата Скот Мактоминей се разписа с удар по земя от границата на наказателното поле след асистенция на Расмус Хойлунд. Седем минути по-късно Амир Рахмани беше точен с глава след центриране от корнер на Елиф Елмас. Втората част премина под контрола на неаполитанците, които чак в добавеното време отбелязаха третото си попадение чрез Хойлунд. Датчанинът оформи крайния резултат с удар от въздуха след остър пас на резервата Паскуале Мацоки.

Така Наполи събра актив от 73 точки и запази второто си място в класирането, като в последния кръг може да бъде изместен само от третия Милан заради предимството си в своите преки сблъсъци с четвъртия Рома. Изпадналият тим на Пиза пък остана на дъното с едва 18 пункта след осмата си поредна загуба.

Снимки: Gettyimages