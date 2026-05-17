Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Наполи победи с лекота опашкаря и се класира за ШЛ

Наполи победи с лекота опашкаря и се класира за ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:35
  • 1423
  • 1
Наполи победи с лекота опашкаря и се класира за ШЛ

Миналогодишният италиански първенец Наполи си осигури участие в следващия сезон на Шампионска лига с лесна победа с 2:0 като гост на изпадналия Пиза. Българският национал Росен Божинов въобще не беше в групата на домакините заради червения си картон в предишния кръг.

“Партенопеите” си осигуриха успеха с две бързи попадения през първото полувреме. В 21-вата минута звездата Скот Мактоминей се разписа с удар по земя от границата на наказателното поле след асистенция на Расмус Хойлунд. Седем минути по-късно Амир Рахмани беше точен с глава след центриране от корнер на Елиф Елмас. Втората част премина под контрола на неаполитанците, които чак в добавеното време отбелязаха третото си попадение чрез Хойлунд. Датчанинът оформи крайния резултат с удар от въздуха след остър пас на резервата Паскуале Мацоки.

Така Наполи събра актив от 73 точки и запази второто си място в класирането, като в последния кръг може да бъде изместен само от третия Милан заради предимството си в своите преки сблъсъци с четвъртия Рома. Изпадналият тим на Пиза пък остана на дъното с едва 18 пункта след осмата си поредна загуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 12890
  • 15
Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12720
  • 17
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12496
  • 12
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 12028
  • 22
Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

Ако това е прощалният трофей на Гуардиола, то Семеньо е подходящият герой

  • 17 май 2026 | 12:21
  • 5003
  • 3
ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

ФИФА и Иран провели "позитивна" среща преди Мондиал 2026

  • 17 май 2026 | 11:57
  • 1013
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12720
  • 17
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 12496
  • 12
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 12890
  • 15
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 9563
  • 22
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 12028
  • 22
Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 27211
  • 195