Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Екипът на голямата звезда в „24 часа на „Нюрбургринг“ тази година Макс Верстапен стартира днес от 4-о място в легендарната надпревара на Северната дъга. Макс ще се редува зад волана на Мерцедес-AMG с №3 с Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея.

Първата редица на старта окупираха два екипажа с автомобили на Ламборгини: на полпозишън е №84 в състав Лука Енгстлер Мирко Бортолоти и Патрик Нидерхаузер, а на първа редица е и №130 с Марко Мапели, Ники катсбург и Ник Йелоули.

The Nürburgring 24 Hours shouldn’t work, but it does.



Across 25.378 km and more than 150 corners, the weather can change corner to corner, lap to lap.



161 cars, GT3s to road derived machines, all on one track. Tight pits, shared boxes, handheld fuel pumps.



This weekend,… pic.twitter.com/Nk8CDR6cU8 — Prodrive (@prodrive) May 15, 2026

Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?

Българският пилот Павел Лефтеров и колегите му в екипажа с №7 с Ламборгини-то на Конрад Моторспорт ще стартират от 6-а позиция. Лефтеров ще кара заедно с Патрисия Сталидзане, Максимилан Пол и Кристиан Енгелхарт. Пол беше пилотът, който вчера в последната квалификация успя да запише две бързи обиколки в края и да осигури шестата позиция на тима.

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Стартовият списък на „24 часа на „Нюрбургринг“ е пълен с интересни пилоти, на старт днес ще застанат 147 коли, от общо 161 минали технически преглед.

53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

От 96-а позиция днес ще потегли Тойота-та с номер 109, като зад волана на този Ярис GR в 24-часовото състезание ще се редуват председателя на автомобилния гигант Тойота Акио Тойода, синът му Дайсуке Тойода и Хироаки Ишиура, който се състезават в клас SP 2T.

"24 часа на "Нюрбургринг" стартира днес в 16:00 часа българско време.

Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?