  3. Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

  • 16 май 2026 | 11:18
  • 199
Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Екипът на голямата звезда в „24 часа на „Нюрбургринг“ тази година Макс Верстапен стартира днес от 4-о място в легендарната надпревара на Северната дъга. Макс ще се редува зад волана на Мерцедес-AMG с №3 с Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея.

Първата редица на старта окупираха два екипажа с автомобили на Ламборгини: на полпозишън е №84 в състав Лука Енгстлер Мирко Бортолоти и Патрик Нидерхаузер, а на първа редица е и №130 с Марко Мапели, Ники катсбург и Ник Йелоули.

Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?

Българският пилот Павел Лефтеров и колегите му в екипажа с №7 с Ламборгини-то на Конрад Моторспорт ще стартират от 6-а позиция. Лефтеров ще кара заедно с Патрисия Сталидзане, Максимилан Пол и Кристиан Енгелхарт. Пол беше пилотът, който вчера в последната квалификация успя да запише две бързи обиколки в края и да осигури шестата позиция на тима.

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Стартовият списък на „24 часа на „Нюрбургринг“ е пълен с интересни пилоти, на старт днес ще застанат 147 коли, от общо 161 минали технически преглед.

От 96-а позиция днес ще потегли Тойота-та с номер 109, като зад волана на този Ярис GR в 24-часовото състезание ще се редуват председателя на автомобилния гигант Тойота Акио Тойода, синът му Дайсуке Тойода и Хироаки Ишиура, който се състезават в клас SP 2T.

"24 часа на "Нюрбургринг" стартира днес в 16:00 часа българско време.

Фабио Куартараро пред Sportal.bg: Няма промяна в мотоциклета ни от началото на сезона

Педро Акоста №1 в Барселона, Мартин и Баная отиват в Q1

Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

Бърни Екълстоун: Шампион ще е Антонели или Верстапен

Форд: Ще е неприятно, ако Макс си тръгне, но това не променя ангажимента ни

Бивш пилот: Оскар Пиастри много прилича на Ален Прост

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

