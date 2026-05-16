Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Екипът на голямата звезда в „24 часа на „Нюрбургринг“ тази година Макс Верстапен стартира днес от 4-о място в легендарната надпревара на Северната дъга. Макс ще се редува зад волана на Мерцедес-AMG с №3 с Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея.
Първата редица на старта окупираха два екипажа с автомобили на Ламборгини: на полпозишън е №84 в състав Лука Енгстлер Мирко Бортолоти и Патрик Нидерхаузер, а на първа редица е и №130 с Марко Мапели, Ники катсбург и Ник Йелоули.
Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?
Българският пилот Павел Лефтеров и колегите му в екипажа с №7 с Ламборгини-то на Конрад Моторспорт ще стартират от 6-а позиция. Лефтеров ще кара заедно с Патрисия Сталидзане, Максимилан Пол и Кристиан Енгелхарт. Пол беше пилотът, който вчера в последната квалификация успя да запише две бързи обиколки в края и да осигури шестата позиция на тима.
Стартовият списък на „24 часа на „Нюрбургринг“ е пълен с интересни пилоти, на старт днес ще застанат 147 коли, от общо 161 минали технически преглед.
53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда
От 96-а позиция днес ще потегли Тойота-та с номер 109, като зад волана на този Ярис GR в 24-часовото състезание ще се редуват председателя на автомобилния гигант Тойота Акио Тойода, синът му Дайсуке Тойода и Хироаки Ишиура, който се състезават в клас SP 2T.
"24 часа на "Нюрбургринг" стартира днес в 16:00 часа българско време.