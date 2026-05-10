Ожие спука гума в предпоследната отсечка, Нювил поведе в Португалия

Лидерът в рали „Португалия“ Себастиен Ожие спука гума в предпоследната отсечка на състезанието, спря да я смени и загуби водачеството.
Преди този етап Ожие водеше със 17,3 секунди пред Тиери Нвил, който излезе начело с аванс от 14,8 секунди пред Оливър Солберг, а трети е вече Елфин Еванс, тъй като и Сами Паяри спука гума и спира заради нея, което го прати от трето на седмо място.
Ожие нанесе неотразим удар на съперниците си в рали „Португалия“
Ожие загуби 2 минути и отиде на шестото място, а Нювил отново реална възможност да донесе първата победа на Хюндай за сезон 2026. Предишният път, когато беше начело Нювил катастрофира в последната отсечка на рали „Хърватия“, а тогава авансът му беше над 1 минута.
