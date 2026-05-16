  Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

  16 май 2026 | 15:15
Последният кръг от 63-тия сезон в Бундеслигата ще се изиграе днес. От 16:30 часа едновременно започват всичките девет мача от 34-тия кръг, след които още имаме отговори на почти всички останали въпросителни. Отдавна е ясно, че и този път шампионската титла е за Байерн (Мюнхен), който не остави шанс на никой, а голмайсторският приз пак ще е за Хари Кейн (33). Гарантирани са позициите на другите два отбора в топ 3 - Борусия (Дортмунд) и РБ (Лайпциг), заради което днес те няма за какво да се борят.

Налице обаче е битка за последното гарантирано място за Шампионската лига, като за него се борят основно Щутгарт и Хофенхайм, които са с равен актив. На теория шанс за него има и Байер (Леверкузен), но “аспирините” ще се нуждаят от победа над Хамбургер ШФ, съчетана едновременно със загуби на швабите и Хофе.

Седми преди началото на срещите е Фрайбург, което засега означава място в Лига на конференциите. В същото време обаче тимът е на финал в Лига Европа и ако го спечели, автоматично ще отиде в ШЛ с пета квота за Германия.

Много интересно е и на дъното, където до момента няма нито един директно изпаднал отбор. Това нещастие обаче със сигурност ще застигне два измежду Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули. Шоуто тук е пълно, защото Санкт Паули и Волфсбург се срещат в пряк дуел. Финиширалият на 16-о място пък ще има шанс да се спаси с бараж срещу третия от Втора Бундеслига.

