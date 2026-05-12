ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

Организаторите на рали „Португалия“ допуснаха сериозен гаф в хода на състезанието, заради който обаче получиха направо символична санкция от страна на ФИА – 15 000 евро глоба, която обаче е под условие за следващо нарушение догодина.

Става въпрос за скоростен етап №7, където Елфин Еванс (Тойота) догони в отсечката пътна помощ, а малко по-късно Йоан Росел (Ланча) също настигна такъв камион в етапа, но не същия.

Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“

O triste episódio do Elfyn Evans com o Reboque hoje em Arganil / Rally de Portugal 2026.



🎥 RallyVibes#RallydePortugal #doidosporrally #WRC pic.twitter.com/LjE8rlwV1h — Doidos por Rally (@DoidosPorRally) May 8, 2026

При Еванс шофьорът на камиона успя да отбие секунди преди рали колата да го връхлети, а при появата на втората пътна помощ на пътя отсечката беше спряна с червен флаг.

Президентът на организационния комитет на рали „Португалия“ Карлош Барбоса обясни, че шофьорите на камионите не разбрали, че влизат в скоростна отсечка, а вторият последвал първия, за да му помогне.

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

O troço de Arganil do Rally de Portugal registou uma falha de segurança quando um reboque circulou na classificativa no momento em que o piloto britânico Elfyn Evans já cumpria a prova.pic.twitter.com/wISe1NCae8pic.twitter.com/TxKIPVKIA0 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) May 8, 2026

Пак в този етап, на пътя пред Оливър Солберг излезе полицай, за да е пълен кошмарът на организаторите, пилотите и ФИА. Така и не стана ясно защо дамата-полицай е решила да постъпи така.

Етап №7 в петък беше второто минаване на легендарния „Арганил“ (18,62 км), който обаче тази година се кара в обратна посока и се оказа много трудно изпитание.

Следвай ни:

Снимки: Imago