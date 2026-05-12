Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

  • 12 май 2026 | 17:55
  • 284
  • 0

Организаторите на рали „Португалия“ допуснаха сериозен гаф в хода на състезанието, заради който обаче получиха направо символична санкция от страна на ФИА – 15 000 евро глоба, която обаче е под условие за следващо нарушение догодина.

Става въпрос за скоростен етап №7, където Елфин Еванс (Тойота) догони в отсечката пътна помощ, а малко по-късно Йоан Росел (Ланча) също настигна такъв камион в етапа, но не същия.

Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“
Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“

При Еванс шофьорът на камиона успя да отбие секунди преди рали колата да го връхлети, а при появата на втората пътна помощ на пътя отсечката беше спряна с червен флаг.

Президентът на организационния комитет на рали „Португалия“ Карлош Барбоса обясни, че шофьорите на камионите не разбрали, че влизат в скоростна отсечка, а вторият последвал първия, за да му помогне.

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен
Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

Пак в този етап, на пътя пред Оливър Солберг излезе полицай, за да е пълен кошмарът на организаторите, пилотите и ФИА. Така и не стана ясно защо дамата-полицай е решила да постъпи така.

Етап №7 в петък беше второто минаване на легендарния „Арганил“ (18,62 км), който обаче тази година се кара в обратна посока и се оказа много трудно изпитание.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Един ключов фактор ще определи докога ще кара Хамилтън във Формула 1

Един ключов фактор ще определи докога ще кара Хамилтън във Формула 1

  • 12 май 2026 | 18:41
  • 394
  • 0
Оказа се, че и Кадилак иска V8 мотори във Формула 1

Оказа се, че и Кадилак иска V8 мотори във Формула 1

  • 12 май 2026 | 17:22
  • 429
  • 0
Жан Тод гостува в базата на Макларън в Уокинг

Жан Тод гостува в базата на Макларън в Уокинг

  • 12 май 2026 | 16:43
  • 558
  • 0
Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?

Защо Бедзеки не успя да догони Мартин в Льо Ман?

  • 12 май 2026 | 16:29
  • 502
  • 0
Мартин Чой и Цветелина Кирилова ще стартират с №1 на Sofia 1K Run

Мартин Чой и Цветелина Кирилова ще стартират с №1 на Sofia 1K Run

  • 12 май 2026 | 16:17
  • 365
  • 1
Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

  • 12 май 2026 | 14:49
  • 3166
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 Локомотив (Пловдив), Дончев удвои

Черно море 2:0 Локомотив (Пловдив), Дончев удвои

  • 12 май 2026 | 18:51
  • 7146
  • 24
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 40959
  • 369
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 14590
  • 5
11-те на Ботев и Арда

11-те на Ботев и Арда

  • 12 май 2026 | 19:22
  • 113
  • 0
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 2011
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 30821
  • 49