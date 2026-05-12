ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

Организаторите на рали „Португалия“ допуснаха сериозен гаф в хода на състезанието, заради който обаче получиха направо символична санкция от страна на ФИА – 15 000 евро глоба, която обаче е под условие за следващо нарушение догодина.
Става въпрос за скоростен етап №7, където Елфин Еванс (Тойота) догони в отсечката пътна помощ, а малко по-късно Йоан Росел (Ланча) също настигна такъв камион в етапа, но не същия.
При Еванс шофьорът на камиона успя да отбие секунди преди рали колата да го връхлети, а при появата на втората пътна помощ на пътя отсечката беше спряна с червен флаг.
Президентът на организационния комитет на рали „Португалия“ Карлош Барбоса обясни, че шофьорите на камионите не разбрали, че влизат в скоростна отсечка, а вторият последвал първия, за да му помогне.
Пак в този етап, на пътя пред Оливър Солберг излезе полицай, за да е пълен кошмарът на организаторите, пилотите и ФИА. Така и не стана ясно защо дамата-полицай е решила да постъпи така.
Етап №7 в петък беше второто минаване на легендарния „Арганил“ (18,62 км), който обаче тази година се кара в обратна посока и се оказа много трудно изпитание.
