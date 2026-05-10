Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“

Световният рали шампион за 2024 година Тиери Нювил не допусна изненади в последната отсечка на рали „Португалия“ – митичната „Фаф“ и записа първата си победа за сезона.

Белгийският пилот на Хюндай излезе начело в шестия кръг на WRC на финала на предпоследната отсечка, в която водачът Себастиен Ожие (Тойота) спука гума, спря да я смени, загуби 2 минути и потъна до 6-ото място. Сами Паяри (Тойота) също спука гума там и отиде седми, а в топ 3 влязоха Оливър Солберг и Елфин Еванс, и двамата с Тойота.

Адриен Фурмо с Хюндай спечели пауърстейджа, Нювил остана втори, но с тази победа - №23 за него в WRC, той и Хюндай спасиха сезона си и запазиха шансове да се борят за световните титли при пилотите и конструкторите.

Последният ден на рали „Португалия“ отново поднесе лошо време на екипажите, като валя и за двете минавания на „Фаф“, но много по-малко в сравнение с другата отсечка „Виера до Миньо“, където дойдоха спуканите гуми, които решиха състезанието.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Португалия"