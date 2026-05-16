Доктор Марко: Хорнър не искаше Макс толкова рано в Ред Бул

Бившият моторспорт съветник на Ред Бул доктор Хелмут Марко отново припомни, че Кристиан Хорнър е бил против привличането на Макс Верстапен в първия тим на компанията в началото на сезон 2016 във Формула 1.

Вчера се навършиха 10 години от първата победа на Макс във Формула 1 – в първия му старт за Ред Бул в Испания, а до това се стигна, след като в началото на сезона Верстапен зае мястото на Даниил Квят. Руснакът записа труден старт на сезон 2016, а съдбата му беше решена след състезанието в Сочи, където той удари и завъртя Себастиан Фетел и това го върна в Торо Росо, а Макс стана новият съотборник на Дани Рикардо.

It's been 10 years to the day since Max Verstappen won his debut race at Red Bull! 😮‍💨

При това решение Верстапен беше предпочетен пред Карлос Сайнц, който остана в Торо Росо и след това напусна орбитата на Ред Бул.

„Съотборникът на Макс Карлос Сайнц беше много разочарован, че не избрахме него – потвърди доктор Марко. – Но за нас това беше ясно и просто решение.

„А шефът на Ред Бул Кристиан Хорнър беше против да преместим Макс в първия отбор след едва 4 старта през 2016, беше против това наше решение. Много наши критици ме атакуваха, че Макс е твърде млад и това е опасен ход. Както се видя, изобщо не беше така.“

Снимки: Gettyimages