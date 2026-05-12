  3. Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

  • 12 май 2026 | 14:49
Председателят на БФАС Дилян Попов коментира решението на ВАС от вчера, с което се отменя отнемането на безсрочния лиценз на федерацията от бившия служебен министър Георги Глушков и свързаните с това административни съдебни решения.

“Това е едно спечелено съдебно дело, и друг път сме печелили дела - заяви за Sportal.bg Делян Попов. - И преди сме си връщали лиценза, за да ни го вземат бързо след това. Но чакам сега министерството на спорта да ни поднови лиценза и започваме да работим.

Съдът окончателно върна лиценза на БФАС
“Искам да кажа на всички наши колеги, ангажирани с автомобилния спорт, че ако получим лиценз, ще припознаем календара на АФБ, по който работят те. Ако организаторите искат да работят с БФАС и състезанията отговарят на изискванията за безопасност на БФАС, тези надпревари ще ги има. Но този календар за нас е основа, планираме да го надградим с още стартове.”

Това е вариант за запазването на проекта за рали шампионат на АФБ за 2026, за който вчера разказа в Sportal Motorsport Пламен Иванов.

