Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

Председателят на БФАС Дилян Попов коментира решението на ВАС от вчера, с което се отменя отнемането на безсрочния лиценз на федерацията от бившия служебен министър Георги Глушков и свързаните с това административни съдебни решения.

“Това е едно спечелено съдебно дело, и друг път сме печелили дела - заяви за Sportal.bg Делян Попов. - И преди сме си връщали лиценза, за да ни го вземат бързо след това. Но чакам сега министерството на спорта да ни поднови лиценза и започваме да работим.

“Искам да кажа на всички наши колеги, ангажирани с автомобилния спорт, че ако получим лиценз, ще припознаем календара на АФБ, по който работят те. Ако организаторите искат да работят с БФАС и състезанията отговарят на изискванията за безопасност на БФАС, тези надпревари ще ги има. Но този календар за нас е основа, планираме да го надградим с още стартове.”

Това е вариант за запазването на проекта за рали шампионат на АФБ за 2026, за който вчера разказа в Sportal Motorsport Пламен Иванов.