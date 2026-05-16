Акоста спечели квалификацията в Барселона, Бедзеки и Мартин с падания

Педро Акоста (КТМ) беше най-бърз в квалификацията за Гран При на Каталуня в MotoGP днес и спечели първия си полпозишън от 2 години насам.

Сесията се оказа трудна за заводския тим на Априлия, тъй като Марко Бедзеки и Хорхе Мартин записаха падания и останаха назад в класирането. Бедзеки падна в Q2 и остана 12-и, а Мартин падна в Q1, но успя да прогресира до следващата част, където се класира 9-и.

🦈 @37_pedroacosta shines in the Spanish sunshine!



Morbidelli and @alexmarquez73 will join him on the front row as Championship leader Bezzecchi will launch from P12#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/0GEOblhqvu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026

Акоста оглави класирането в Q2 с време 1.38,068 минути, което му донесе втория полпозишън в MotoGP, като за последно той спечели квалификация през 2024 в Япония.

Заедно с Акоста на първа редица се класираха Франко Морбидели (VR46 Дукати) и Алекс Маркес (Грезини Дукати), като второто място на Морбидели беше аплодирано от Валентино Роси, който гледа квалификацията до самото трасе и реагираше бурно на всеки по-важен момент.

Bezzecchi has gone down! 😱



He will be starting from 8th on the grid at best 📉#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/Fl7yOKTZBX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 16, 2026

Доктора се хвана драматично за главата при падането на Бедзеки, след това започна да подскача радостно и да пляска с ръце, след като Морбидели се пребори за второто място, въпреки че мина през първата част на квалификацията. След това Роси изчака Морбидели да мине покрай него, за да го аплодира за пилотирането му.

Морбидели остана на 0,233 секунда от Акоста, а Маркес – на 0,274 секунди от испанския пилот на КТМ.

Франческо Баная (Дукати) беше голямата жертва в първата част на квалификацията и остана едва 13-и, а с него на пета редица е и Фермин Алдегер (Грезини Дукати), който падна в Q1.

