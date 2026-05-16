Хорхе Мартин: Първото ми падане беше опасно и се уплаших

  • 16 май 2026 | 10:42
Пилотът на Априлия в MotoGP Хорхе Мартин направи вчера две падания в хода на тренировките за Гран При на Каталуня на пистата в Барселона. Първият му инцидент, на завой №12 обаче е този, който е успял да го уплаши, призна бившият световен шампион.

Мартин призна, че при падането си се е „сетил за Луис Салом“ – пилотът от Moto2, който загина на пистата в Барселона през 2016, след като падна в предпоследния завой на трасето и той и моторът му се удариха в предпазната стена.

След това завоят и зоната за сигурност бяха променени, но вчера Мартин също последва мотоциклета си в посока оградата, но за щастие траекториите им се разминаха и той се отърва невредим.

„Извадих късмет, тъй като това беше опасно падане и много се уплаших – призна снощи Мартин. – Там е много опасно да паднеш. Изобщо не ми харесва, че го казвам, но когато паднах се сетих за Луис Салом.

„За щастие, моторът ми се преметна и аз се ударих в обтекателя, а не в кормилото. Но на това място безопасността трябва да се подобри.“

По-късно Мартин падна и във втората тренировка, но на завой №2 и остана извън топ 10, така че ще стартира в първата част на квалификацията днес.

Снимки: Gettyimages

