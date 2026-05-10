Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

Днес световният шампион за 2024 Тиери Нювил спечели своята победа №23 в Световния рали шампионат, на финала на рали „Португалия“ той записа първата си победа за сезона и се включи в битката за световната титла.

С този успех Нювил се изравни по брой спечелени състезания с легендарния Юха Канкунен. Днес 4-кратният световен шампион е заместник-шеф на заводския тим на Тойота и двамата с Нювил се виждат всеки ден в хода на ралитата. От днес Канкунен и Нювил делят 7-ото място във вечната листа по победи.

Thierry Neuville does it again 👏



With today’s victory, Neuville has now claimed WRC wins across 12 different seasons, drawing level with Carlos Sainz and Didier Auriol for third on the all-time list.



Only Sébastien Loeb and Sébastien Ogier have achieved wins across more… pic.twitter.com/k7SQpyxBkx — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) May 10, 2026

На върха са двамата 9-кратни световни шампиони: Себастиен Льоб води с 80 победи, Себастиен Ожие има 67. Третото място е за Маркус Грьонхолм – високият финландец има две световни титли и 30 спечелени ралита.

Следва Карлос Сайнц – две титли и 26 победи, а топ 6 допълват Колин Макрей – една титла и 25 победи и Томи Макинен – 4 титли и 24 спечелени ралита.

