Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?

Получава ли 4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен по-специално отношение от страна на Мерцедес-AMG? Този въпрос е логичен с оглед на разликите в двете коли на Winward – тимът, за който кара Макс и който е подкрепян от Мерцедес-AMG.

В GT състезанията, както и в GT3 или SP9 (най-силният клас в „24 часа на „Нюрбургринг“) няма заводски автомобили и отбори, но има такива, които се ползват със заводска подкрепа. Въпросният автомобил на Winward с №3 е точно такъв.

ES UN ANIMAL Y NO TIENE MIEDO 🤯🔥



MAX VERSTAPPEN VOLANDO EN EL NORDSCHLEIFE Y MARCANDO EL MEJOR TIEMPO 🇳🇱#24hNBR pic.twitter.com/OX52yH6Ylh — DAZN España (@DAZN_ES) May 15, 2026

А тази кола на Макс, Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея е малко е по-различна от другите GT3 автомобила на Мерцедес-AMG.

53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

Първата разлика идва при окачването – обикновено тимовете, които се състезават с Мерцедес-AMG на Северната дъга на „Нюрбургринг“ използват Bilstein. Основната причина – доскоро AMG имаше ексклузивна уговорка с германската компания за участие на подкрепяните от нея коли в планината Айфел с нейно окачване.

Колата на Верстапен обаче е с амортисьори и пружини, дело на Multimatic, като интересното е, че GT3 хомологацията на този Мерцедес-AMG е точно с окачване на канадската компания. Но за разлика от GT3 шампионатите, като DTM или GTWCE, в NLS и съответно „24 часа на „Нюрбургринг“ изборът на окачване е свободен, с уговорката, че то трябва да бъде одобрено от организатора на шампионата, за да е сигурно, че е достатъчно безопасно и надеждно.

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Според източници на motorsport.com, Верстапен е пожелал окачването на Multimatic – същото като това, което използваше Мерцедес-ът на 2 Seas – тимът, който изпълнява програмата на тима на Макс в GT World Challenge Европа (GTWCE). А този уикенд другата кола на Winward с №80 остава с окачването на Bilstein.

Sit back and enjoy a full nighttime lap of Max Verstappen in the rain around the Nürburgring. pic.twitter.com/qqLihlGWmc — Motorsport (@Motorsport) May 15, 2026

Verstappen Racing и Multimatic имат договор за партньорство в GTWCE и състезанията на Северната дъга, а според първите информации от Winward между двата комплекта окачване няма разлика в представянето на пистата. Но резултатите на двете коли с номера 3 и 80 на Winward подсказват нещо различно.

Другата важна разлика е свързана с подготовката на двигателя. До миналата година германската компания HWA отговаряше за участията на колите на AMG, заявявани от името на производителя. Също така, HWA е фирмата, която години наред сглобяваше най-успешните екземпляри Мерцедес-AMG, включително и последната версия Evo. Официално HWA вече не се занимава с GT3 програмата на Мерцедес-AMG, но пък изпълнява поръчки на частни клиенти като Макс Верстапен и неговият тим.

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

Преди началото на сезона колата на S Seas и Верстапен за GTWCE е била на инспекция в HWA – основно за настройване и калибриране. А за „24 часа на „Нюрбургринг“ моторите на всички коли Мерцедес-AMG са били подготвени в HWA, като се смята, че натискът за това е дошъл по линия на Макс след разговорите му с Тото Волф преди началото на кампанията. Това решение също е интересно, като се има предвид, че от края на 2025 година функциите на HWA в GT3 програмата на Мерцедес-AMG бяха прехвърлени на компания, която е собственост на AMG – Affalterbach Racing GmbH.

В Мерцедес-AMG не поемат никакви рискове по отношение на подготовката за „24 часа на „Нюрбургринг“, тъй като компанията преследва първата си победа в планината Айфел от 10 години насам.

И още един елемент от внимателната подготовка на Верстапен и Мерцедес-AMG за 24-часовата надпревара – екипът на Winward подготви трета кола – резервна за този уикенд, която стои в базата на тима в Алтендиц, на един час път от „Нюрбургринг“. И в петък тя за малко да влезе в употреба, след като Маро Енгел катастрофира във втората квалификация, но автомобилът с №80 беше ремонтиран на трасето. Внимателна подготовка, която обаче струва много скъпо за стандартите на отборите, участващи в GT3 надпреварите. Но Верстапен и екипът му не оставят нищо на случайността, когато става въпрос за подготовка за битката за победата.

Следвай ни:

Снимки: Imago