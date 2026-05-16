Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

Волейболен клуб Левски София отбеляза със специално събитие изключително успешния сезон, в който мъжкият отбор грабна Суперкупата и триумфира с трета поредна шампионска титла на България, а възобновеният преди 4 години женски отбор игра втори пореден финал и показа и даде заявка за златно бъдеще. В шампионската компания на приятели, партньори, състезатели и треньори, беше отбелязана и първата златна декада в новата история на Левск", защото проектът стартира точно преди 10 години - през 2016-а. Тогава - с 20 подрастващи състезатели. През 2018-а клубът има 45 подрастващи, четирима национални състезатели и 1 титла при юношите. През 2020-а - 60 подрастващи, 8 национални състезатели и 1 титла при подрастващите. Началото на 2021 г. идва с официалното откриване на новия дом - волейболна зала "Левски София". А през същата година клубът има 110 подрастващи - 60 при момчетата с 13 национални състезатели и 4 титли плюс 50 девойки, 1 национална състезателка и 1 титла при девойките. През 2022 г. е поставено началото и на женския отбор - своеобразното възраждане на историята. В клуба има 85 девойки. А в мъжко направление - 90 подрастващи, 17 национали и 4 титли.

През 2026 година 100 момчета и 100 момичета тренират активно в школата на Левски. И печелят медали - с Левски и с България.

Президентът на волейболен клуб Левски Давид Давидов и Атанас Гаров - основател и управляващ партньор на Garitage Park, който също влиза в ролята на съпрезидент, благодариха на всички, станали част от мисията да се насърчава развитието на професионални волейболисти, треньори и достойни членове на обществото.

Давид Давидов: Основните цели на клуба ни са да предоставяме условия за развитие на наши отличени волейболисти и след края на спортната си кариера

"Благодарим на всички, част от този много специален момент - 10 г., откакто заедно започнахме да пишем "История на бъдещето". Радваме се, че този момент съвпада и с година с много успехи за клуба. Година, която показа отново силата на нашата организация, на треньорите и състезателите, но създаде и много поводи за оптимизъм за това, което ни предстои. Благодаря на всички замесени с поводите за гордост от волейболен клуб Левски София. От наша страна като основни спомоществователи на този проект подкрепата ще продължи със същия жар и ентусиазъм и в следващите 10 години", заяви Давид Давидов.

"Неусетно минаха 10 години. Това, което ни се случи през тях, много съвпада с плановете, които си чертахме в самото начало. Заедно с Давид Давидов и Владо Николов имахме една мечта - да превърнем това място в най-добрата школа в Европа. След като се чувстваме толкова добре след първите 10 години, седнахме и помислихме какво ще правим през следващите 10. И вече имаме план и за тях. Обичаме да мислим дългосрочно. Постигнатото ни амбицира. Плановете ни също са амбициозни. Фокусът ни ще бъде върху разрастване и израстване. Това има най-различни измерения. Предпочитаме да ги видите реализиране. Най-общо казано сега - искаме да умножим успехите, като разрастваме школата - сърцето на нашата организация. И в следващите 10 г. да сме водещ клуб в мъжко и женско направление в нашия регион", заяви Атанас Гаров.

Атанас Гаров разкри бъдещите планове за развитие на волейболния Левски

Давид Давидов и Атанас Гаров връчиха специален емоционален подарък на досегашния съпрезидент на клуба Владимир Николов, който вече има отговорности като народен представител. Подаръкът всъщност бяха събрани лични послания - от капитана на шампионския мъжки отбор до деца от школата. Подарък, олицетворяващ, че няма по-ценно от блясъка в детските очи, който прераства в благодарност за подкрепата да реализират детските си мечти в любимия спорт и живота.

"Изключително ми е приятно да съм тук сега, въпреки че за първи път е в различна функция. За мен беше страхотно приключение - това, което ни събра, това, което постигнахме. Говоря в минало време, тъй като вече не съм част от клуба, но моето сърце завинаги ще остане синьо. Не само, че "Левски" е първият и единственият клуб, в който съм играл в България. Но и заради факта, че от 2013 г. посветих огромна част от времето си на бъдещето на клуба. Бих искал да отбележа нещо за настоящата 2026 г., което ме прави изключително щастлив. От приключилите първенства за мъже, жени и старша възраст сме със 100% успеваемост на целите, които си бяхме поставили. За първи път момичетата старша възраст спечелиха титла. Нещо, което ни радва много, крайно време беше. Момчетата също станаха шампиони. Сигурен съм, че нещата в клуба ще продължат да се развиват по най-добрия начин, защото волейболен клуб Левски е в прекрасни ръце", заяви Владимир Николов.

На сцената се качиха и самите "сини" шампиони, завоювали титлите в държавните първенства за жени до 20 години и за мъже до 20 години Двата отбора на бъдещето - на Левски и българския волейбол, обраха овациите на присъстващите.

Със заслужени аплодисменти и почести своеобразно бяха изпратени волейболисти с голям принос за писането на "синята" "История на бъдещето", които продължават своя път, но завинаги остават част от семейството на "Левски" - трикратните шампиони с мъжкия отбор и световни вицешампиони с България Стоил Палев и Дамян Колев, капитана на женския отбор Славина Колева и заминаващите за САЩ световни шампионки за девойки с България Симона Иванова и Вяра Парапунова. В духа на "усмихнатата атмосфера" те получиха специални дипломи за завършена с отличие магистърска степен от волейболен университет "Левски София", департамент "История на бъдещето" по специалност "Вдъхновител на волейболни таланти".

Във времето на абитуриентските балове на сцената се качи и много специална група от талантливи момчета и момичета - цял клас абитуриенти от Левски София.

Никола Константинов, Георги Салпаров, Кристиян Иванов, Николай Николаев, Петьо Иванов, Ерик Георгиев, Антонио Дончев, Добромир Стоянов, Габриела Найденова, Димана Иванова, Габриела Жекова, Божидара Арнаудова, Христина Арнаудова получиха своеобразните дипломи, че завършват с отличие и пълен набор от волейболни и житейски умения.

Последното "дипломиране" беше изключително емоционално. Сбогуването на капитана на шампионския мъжки отбор на Левски, човека, вдигнал първи трите последователни шампионски купи през 2024, 2025 и 2026 г. - Светослав Гоцев.

"Който ме познава, знае, че за мен е по-лесно да спечеля три поредни шампионски титли, отколкото да изляза да говоря пред вас", започна Гоцев и получи бурни аплодисменти за "смелостта си". "Благодаря ви за подкрепата. За онази, която имах през годините. За тази, която продължавам да имам и за възможностите, които сега се откриват пред мен. За съжаление, спортът е преживяване, което рано или късно приключва. Аз смятам, че го приключих по достоен за мен начин. За начин, по който левскар би искал - да вдигне шампионската купа, но да види също и футболния отбор шампион. Споделихме радостта на всички "сини" фенове. Благодаря ви отново. Очаквам ви от есента отново в залата, а аз може би ще бъда наблизо около нея", каза Светослав Гоцев.

Последният му "ангажимент" в ролята на капитан на шампионския отбор на "Левски" от сезон 2025/2026 беше изключително приятен - да получи чек с допълнителен бонус от основния партньор на ВК Левски София - Palms Bet. Светослав Гоцев получи чека от Мило Борисов и Роси МакКий - крайни собственици на мажоритарния акционер на компанията лицензодържател на Palms Bet - "Телематик Интерактив България" АД.

"За мен е огромна чест да имам възможността да поздравя волейболен клуб Левски. Пожелавам на мъжкия отбор още много нови победи и пробив в Шампионската лига. На женския отбор пожелавам титла догодина. А на школата на Левски - да продължава да генерира таланти и да бъде най-добрата в Европа", заяви Мило Борисов.

"Поздравления и от мен. Всеки един ваш мач, всяка една ваша победа бяха преживявани и от целия екип на "Телематик Интерактив" и Palms Bet. Вие сте в сърцата ни. Поздравления за мъжкия отбор - нека продължи водещата си шампионска роля. Като жена искрено пожелавам на женския отбор на Левски също да заеме водещата роля и да стане шампион. На младите момчета и момичета от школата пожелавам много бъдещи успехи. Радвам се, че тук видях и завършващи, дипломиращи се, таланти, които отиват да учат и да продължават развитието си в чужбина. Но, мили деца, не забравяйте, че България ви чака. Пътувайте, виждайте света, трупайте опит, но се връщайте в България. Защото историята на бъдещето ви чака и вие трябва да я напишете", заяви Роси МакКий.

Шампионското събитие завърши с шампионска снимка на мъжкия отбор на Левски, донесъл третата последователна титла в спортна зала "Левски София". А към бившите си съотборници се присъединиха и още двама световни вицешампиони с националния отбор на България - Венислав Антов и Преслав Петков, които са част от първата от трите последователни шампионски титли на Левски. Сред множеството гости и съмишленици беше и Микаела Стоянова - първият голям трансфер от женския отбор на Левски.

Снимки: Startphoto