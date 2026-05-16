Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

Националът Александър Николов и иранският Фулад (Сирджан) се класира за големия финал на азиатската Шампионска лига в Понтианак (Индонезия). Николов и новите му съотборници биха категорично японския ДжейТЕКТ Стингс (Аичи) с 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) в първия полуфинал на финалния турнир, игран днес.

Така Сирджан ще играе на финала на азиатската Шампионска лига за трети път в историята си, като до сега два пъти е печелил титлата. На финала иранският тим очаква победителя от другата полуфинална среща между домакините от Джакарта Бхаянгкара Пресиси и корейския Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан) по късно днес.

Големият финал е утре (17 май) от 15,00 часа българско време, а преди това от 11,00 часа ще бъде срещата за бронзовите медали.

Alex Nikolov 🇧🇬 nearly dents the floor with a bounce ball past Stephen Boyer 😮‍💨



Алекс Николов изигра нов отличен мач за Фулад и реализира 14 точки за успеха.

Even against a triple block, Poriya's power breaks through and seals the set 🔥



Най полезни за иранския тим бяха Али Хаджипур (3 аса) и доскорошният съотборник на Николов в италианския Лубе Пория Хосейн (1 блок и 4 аса), които забиха по 16 точки за победата.

За тима на ДжейТЕКТ единственият с двуцифров актив беше опитният френски диагонал Стефан Бойер с 15 точки (1 ас).

ДЖЕЙТЕКТ СТИНГС (АИЧИ, ЯПОНИЯ) - ФУЛАД (СИРДЖАН, ИРАН) 0:3 (22:25, 19:25, 20:25)

ДЖЕЙТЕКТ СТИНГС: Юдай Кавахигаши, Стефан Бойер 15, Рикардо Лукарели 8, Тори Дефалко 7, Кентаро Такахаши 7, Шуто Кавагучи 3 - Такахаши Казуюки-либеро (Наоя Фудживара, Исей Маеда, Дайго Ивамото)

Старши треньор: КОЙЧИРО ШИМБО

ФУЛАД: Али Рамезани 2, Али Хаджипур 16, Пория Хосей 16, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 14, Амирхосейн Тукхтех 8, Мохамад Вализадех 5 - Мехди Маранди-либеро

Старши треньор: БЕХРУЗ АТАЕЙ НУРИ.

Снимки: volleyballworld.com