Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

  • 15 май 2026 | 17:07
  • 212
  • 0
Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

Бившият световен шампион в MotoGP Жоан Мир ще напусне заводския отбор на Хонда в края на 2026 година и най-вероятно ще продължи кариерата си в Грезини Дукати.

Това гласят последните слухове на пистата в Барселона, където този уикенд е Гран При на Каталуня в MotoGP.

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна
Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

Предполага се, че в Хонда пилотският състав ще е напълно нов: Фабио Куартараро и Давид Алонсо, а досега се смяташе, че Мир ще отиде при бившия си шеф от Сузуки Давиде Бривио в Тракхаус Априлия.

Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?
Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?

Но пък Бривио отива в Хонда, така че новото предположение за Мир е за Грезини. Ако това стане, Жоан ще работи отново с главния механик, с когото спечели световната титла през 2020 година Франки Карчеди, който вече записа победи с Фабио ди Джанантонио, Марк Маркес и Фермин Аледегер в Грезини.

Очаква се, че Алдегер ще отиде във VR46 за началото на следващата ера в MotoGP с новите 850-кубикови мотори.

Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон
Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

  • 15 май 2026 | 13:20
  • 647
  • 0
Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?

Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?

  • 15 май 2026 | 11:19
  • 4010
  • 2
53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

  • 15 май 2026 | 11:15
  • 4064
  • 2
ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

  • 15 май 2026 | 10:56
  • 1073
  • 0
Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон

Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон

  • 15 май 2026 | 10:41
  • 3108
  • 0
За 14-и път ЕКО Мотоучилище: Един ден на пистата с Мартин Чой

За 14-и път ЕКО Мотоучилище: Един ден на пистата с Мартин Чой

  • 15 май 2026 | 08:20
  • 1210
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

  • 15 май 2026 | 18:00
  • 5414
  • 9
Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 23627
  • 136
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 6097
  • 4
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 20068
  • 62
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 34377
  • 151
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 12963
  • 9