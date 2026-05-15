Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

Бившият световен шампион в MotoGP Жоан Мир ще напусне заводския отбор на Хонда в края на 2026 година и най-вероятно ще продължи кариерата си в Грезини Дукати.

Това гласят последните слухове на пистата в Барселона, където този уикенд е Гран При на Каталуня в MotoGP.

Предполага се, че в Хонда пилотският състав ще е напълно нов: Фабио Куартараро и Давид Алонсо, а досега се смяташе, че Мир ще отиде при бившия си шеф от Сузуки Давиде Бривио в Тракхаус Априлия.

Но пък Бривио отива в Хонда, така че новото предположение за Мир е за Грезини. Ако това стане, Жоан ще работи отново с главния механик, с когото спечели световната титла през 2020 година Франки Карчеди, който вече записа победи с Фабио ди Джанантонио, Марк Маркес и Фермин Аледегер в Грезини.

Очаква се, че Алдегер ще отиде във VR46 за началото на следващата ера в MotoGP с новите 850-кубикови мотори.

