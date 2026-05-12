Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

  • 12 май 2026 | 14:32
  • 125
  • 0
Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Българският пилот Павел Лефтеров беше посочен сред съперниците на новата звезда в GT състезанията Макс Верстапен в предстоящата надпревара “24 часа на “Нюрбургринг” на Северната дъга на известната германска писта.

За състезанието са заявени над 40 автомобила от най-високата категория GT3, а сред тях са най-силните и бързите екипажи в клас SP9.

Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“
Павел Лефтеров излиза срещу Макс Верстапен на „Нюрбургринг“

4-кратният световен шампион във Формула 1 ще дебютира този уикенд в 24-часовото състезание, като преди това се включи в отделни стартове от шампионата NLS, за да се готви за митичната надпревара в планината Айфел.

Верстапен ще е в екип с Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея и ще се състезава с Мерцедес-AMG на Winward Racing - тимът, който се ползва със заводска подкрепа на Мерцедес в GT състезанията.

На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"
На "Нюрбургринг" усетиха с пълна сила ефекта "Макс Верстапен"

Лефтеров ще е зад волана на Ламборгини Хуракан GT3 Evo 2 на Конрад Моторспорт, като ще е в екип с Кристиан Енгелхарт, Максимилиан Пол и Патрисия Сталидзане. Техният екип обаче е посочен от motorsport.com сред аутсайдерите в GT3 категорията заради “сравнително малкия им опит на Северната дъга с GT3 автомобил”.

За най-сериозен съперник на Макс е компания е посочен екипажът с №1 Аугусто Фарфус, Рафаели Марчело, Джордан Пепър и Келвин ван дер Линде с БМВ М4 GT3 Evo. Ван дер Линда има 3 победи в “24 часа на “Нюрбургринг”, включително и миналата година, Пепър през 2025 спечели “24 часа на “Спа”, Марчело също беше част от екипажа, който миналата година спечели “24 часа на “Нюрбургринг”, а ветеранът Фарфус има 4 победи в 24-часовото състезание в Зеления ад в различни категории.

Може ли Макс Верстапен да кара за Форд в Льо Ман?
Може ли Макс Верстапен да кара за Форд в Льо Ман?

В състезанието ще стартират най-силните европейски GT пилоти, без значение в кой шампионат карат - от GT World Challenge Европа до ДТМ и някои от най-бързите звезди в GT категорията в Щатите и Азия.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Защо Оскар Пиастри не трябва да ходи в Ред Бул

Защо Оскар Пиастри не трябва да ходи в Ред Бул

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 715
  • 2
Ръсел иска абсолютния рекорд на Северната дъга на “Нюрбургринг”

Ръсел иска абсолютния рекорд на Северната дъга на “Нюрбургринг”

  • 12 май 2026 | 11:35
  • 689
  • 1
Фернандо Алонсо си купи малко каран, но уникален Пагани Зонда

Фернандо Алонсо си купи малко каран, но уникален Пагани Зонда

  • 12 май 2026 | 10:57
  • 1192
  • 0
Съдът окончателно върна лиценза на БФАС

Съдът окончателно върна лиценза на БФАС

  • 12 май 2026 | 10:35
  • 4822
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

  • 12 май 2026 | 07:08
  • 1099
  • 0
Шумахер призова Хамилтън и Алонсо да се оттеглят и да дадат път на младите

Шумахер призова Хамилтън и Алонсо да се оттеглят и да дадат път на младите

  • 11 май 2026 | 19:48
  • 18441
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 21669
  • 163
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 17265
  • 32
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 14803
  • 63
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 11423
  • 22
ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 4345
  • 27
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 11909
  • 4