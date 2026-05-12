Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Българският пилот Павел Лефтеров беше посочен сред съперниците на новата звезда в GT състезанията Макс Верстапен в предстоящата надпревара “24 часа на “Нюрбургринг” на Северната дъга на известната германска писта.
За състезанието са заявени над 40 автомобила от най-високата категория GT3, а сред тях са най-силните и бързите екипажи в клас SP9.
4-кратният световен шампион във Формула 1 ще дебютира този уикенд в 24-часовото състезание, като преди това се включи в отделни стартове от шампионата NLS, за да се готви за митичната надпревара в планината Айфел.
Верстапен ще е в екип с Лукас Ауер, Жул Гунон и Даниел Хункадея и ще се състезава с Мерцедес-AMG на Winward Racing - тимът, който се ползва със заводска подкрепа на Мерцедес в GT състезанията.
Лефтеров ще е зад волана на Ламборгини Хуракан GT3 Evo 2 на Конрад Моторспорт, като ще е в екип с Кристиан Енгелхарт, Максимилиан Пол и Патрисия Сталидзане. Техният екип обаче е посочен от motorsport.com сред аутсайдерите в GT3 категорията заради “сравнително малкия им опит на Северната дъга с GT3 автомобил”.
За най-сериозен съперник на Макс е компания е посочен екипажът с №1 Аугусто Фарфус, Рафаели Марчело, Джордан Пепър и Келвин ван дер Линде с БМВ М4 GT3 Evo. Ван дер Линда има 3 победи в “24 часа на “Нюрбургринг”, включително и миналата година, Пепър през 2025 спечели “24 часа на “Спа”, Марчело също беше част от екипажа, който миналата година спечели “24 часа на “Нюрбургринг”, а ветеранът Фарфус има 4 победи в 24-часовото състезание в Зеления ад в различни категории.
В състезанието ще стартират най-силните европейски GT пилоти, без значение в кой шампионат карат - от GT World Challenge Европа до ДТМ и някои от най-бързите звезди в GT категорията в Щатите и Азия.