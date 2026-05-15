Форд: Ще е неприятно, ако Макс си тръгне, но това не променя ангажимента ни

  • 15 май 2026 | 15:00
Евентуалното напускане на Макс Верстапен няма да промени ангажиментите и програмата на Форд по отношение на Ред Бул и Формула 1. Това заяви в прав текст директорът на Форд Пърформанс Марк Ръшбрук.

“Напълно разбирам гледната точка на Макс и на останалите пилоти - така коментира Ръшбрук критиките на звездите от Формула 1 по адрес на новите технически правила. - Пилотите са тези, които седят в колите и те работят с технологиите, както и с отражението им върху състезанията.

“Но ние видяхме, че във Формула 1 това се обсъжда с отборите, спортът реагира и са налице първите стъпки за решаването на тези проблеми. Мисля, че докато спортът има желание да действа така, то всички ще са доволни и няма да има напуснали.

“Никой не иска Макс или някой друг пилот да си тръгне, тъй като те са част от самия спорт. Ние искаме те да са щастливи, искаме да са ангажирани, да се вълнуват, защото пък тези неща вълнуват феновете.

Ние обичаме Макс, за нас е важен фактът, че той се състезава за Ред Бул Форд. Ще е неприятно, ако той си тръгне, но това няма да се отрази на ангажимента ни към спорта.”

Снимки: Gettyimages

