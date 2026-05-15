Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Педро Акоста №1 в Барселона, Мартин и Баная отиват в Q1

Педро Акоста №1 в Барселона, Мартин и Баная отиват в Q1

  • 15 май 2026 | 17:38
  • 221
  • 0
Педро Акоста №1 в Барселона, Мартин и Баная отиват в Q1

Педро Акоста с КТМ беше най-бърз в официалната тренировка за Гран При на Каталуня в Барселона, а две от големите звезди в MotoGP: Хорхе Мартин (Априлия) и Франческо Баная (Дукати) ще стартират утре в първата част на квалификацията.

Сесията мина под заплахата от дъжд, но така и не заваля, а първите десет в класирането се събраха в 0,269 секунди.

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна
Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

Акоста изпревари с 0,018 секунди най-бързия от първата тренировка Алекс Маркес (Грезини Дукати), а трети завърши след падане Брад Биндър с другия заводски мотор на КТМ.

Мартин днес падна за втори път малко преди края на тренировката, този път в завой №2, а другият голям губещ – Баная, беше пратен в Q1 от Йоан Зарко (LCR Хонда), който го изпревари и в последната си бърза обиколка скочи в топ 10. Мартин днес завърши 17-и, а Баная – 12-и.

Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?
Жоан Мир напуска Хонда, може би отива в Грезини?

Акоста оглави класирането с 1.38,710 минути, като свали от върха Биндър, а Маркес единствен успя да се доближи до темпото на Педро.

Жоан Мир (Хонда) също падна в края на тренировката, но си осигури участие директно в Q2, за разлика от Алекс Ринс (Ямаха), който записа падане и остана едва 21-и.

Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?
Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

Алекс Маркес най-бърз в първата тренировка, Мартин падна

  • 15 май 2026 | 13:20
  • 647
  • 0
Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?

Има ли нещо невъзможно за Валентино Роси?

  • 15 май 2026 | 11:19
  • 4012
  • 2
53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

  • 15 май 2026 | 11:15
  • 4066
  • 2
ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас

  • 15 май 2026 | 10:56
  • 1075
  • 0
Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон

Фабио Ди Джанантонио разкри пред Sportal.bg тайната на силното си представяне този сезон

  • 15 май 2026 | 10:41
  • 3111
  • 0
За 14-и път ЕКО Мотоучилище: Един ден на пистата с Мартин Чой

За 14-и път ЕКО Мотоучилище: Един ден на пистата с Мартин Чой

  • 15 май 2026 | 08:20
  • 1210
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

  • 15 май 2026 | 18:00
  • 5483
  • 9
Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 23669
  • 136
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 6147
  • 4
Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

  • 15 май 2026 | 14:16
  • 20123
  • 62
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 34422
  • 151
Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

  • 15 май 2026 | 12:55
  • 12977
  • 9