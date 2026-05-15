Педро Акоста №1 в Барселона, Мартин и Баная отиват в Q1

Педро Акоста с КТМ беше най-бърз в официалната тренировка за Гран При на Каталуня в Барселона, а две от големите звезди в MotoGP: Хорхе Мартин (Априлия) и Франческо Баная (Дукати) ще стартират утре в първата част на квалификацията.

Сесията мина под заплахата от дъжд, но така и не заваля, а първите десет в класирането се събраха в 0,269 секунди.

Акоста изпревари с 0,018 секунди най-бързия от първата тренировка Алекс Маркес (Грезини Дукати), а трети завърши след падане Брад Биндър с другия заводски мотор на КТМ.

Мартин днес падна за втори път малко преди края на тренировката, този път в завой №2, а другият голям губещ – Баная, беше пратен в Q1 от Йоан Зарко (LCR Хонда), който го изпревари и в последната си бърза обиколка скочи в топ 10. Мартин днес завърши 17-и, а Баная – 12-и.

Акоста оглави класирането с 1.38,710 минути, като свали от върха Биндър, а Маркес единствен успя да се доближи до темпото на Педро.

Жоан Мир (Хонда) също падна в края на тренировката, но си осигури участие директно в Q2, за разлика от Алекс Ринс (Ямаха), който записа падане и остана едва 21-и.

Снимки: Gettyimages