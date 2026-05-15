Бивш пилот: Оскар Пиастри много прилича на Ален Прост

Бившият пилот във Формула 1 Дерек Дейли направи много интересен паралел между настоящата звезда на Макларън Оскар Пиастри и легендата на тима Ален Прост. 73-годишният ирландец разказа интересен спомен от времето, когато двамата с Прост караха във Формула 1.

“Един ден тествах за Тиръл на “Пол Рикар”, а това беше първият тест на Ален Прост с болид на Макларън - обясни Дейли. - Когато видиш един пилот на пистата, като чуваш как превключва предавките и кои са му точките на спиране, веднага разбираш колко е добър този пилот. А Прост беше наистина добър.

“Пиастри много прилича на Ален. Също като него, Оскар почти не прави грешки. Но в крайна сметка, всички допускат грешки, както стана с Прост в Монако през 1982 година. Но Пиастри не се поддава на емоциите в деня на състезанието. Когато всички около него се паникьосват, той остава спокоен, никога не бърза, винаги действа внимателно. Като го слушаш по радиото от колата може да кажеш, че едва ли не е задрямал.

“Сега казват на младите пилоти, че трябва да мислят като Пиастри, да действат като него. Не съм сигурен, че в Макларън са били наясно колко добър е Пиастри, когато подписаха с него. Видяха, че е добър и са го взели и след това той демонстрира разностранния си талант.

“Миналата година Оскар получи горчив урок, не печелеше достатъчно точки и затова не взе титлата. Оскар е от тези, които залагат на дългата игра, успехите му трябва да се гледат в дългосрочна перспектива. Сега той следи как се развива ситуацията в първата половина на сезона, а след това ще реши как да действа.”

Снимки: Imago