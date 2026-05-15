  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Бърни Екълстоун: Шампион ще е Антонели или Верстапен

Бърни Екълстоун: Шампион ще е Антонели или Верстапен

  • 15 май 2026 | 15:12
Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун прогнозира, че битката за световната титла този сезон ще се реши между Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен. Интересното е, че 95-годишният британец отписа шансовете на другия пилот на Мерцедес Джордж Ръсел.

Антонели записа три поредни победи в първите 4 състезания този сезон, като Ръсел триумфира в Австралия, но след Маями 19-годишният италианец има 20 точки аванс пред Джордж.

Форд: Ще е неприятно, ако Макс си тръгне, но това не променя ангажимента ни
“Световен шампион ще е Антонели или Верстапен - обясни Бърни пред швейцарския вестник Blick. - Явно в Ред Бул са преодолели спада в представянето си. Макс отново е под пара, а когато стане така, то той е опасен.”

4-кратният световен шампион е 7-и в класирането с 26 точки, а заради трудния старт на сезона за Ред Бул, Макс все още не може да догони лидерите и е на 74 точки от водача Антонели. Ред Бул използва сериозен пакет подобрения за колата си в Маями и това даде резултат, но Макс и тимът ще имат нужда от много по-добро представяне оттук нататък, за да се бори Верстапен отново за титлата.

Бивш пилот: Оскар Пиастри много прилича на Ален Прост
Но историята на Формула 1 сочи, че Макс никога не трябва да бъде отписван от сметките за титлата - след “Зандвоорт” миналата година той беше на 104 точки от водача - тогава това беше Оскар Пиастри, а на финала на сезона Макс остана на 2 точки от новия световен шампион Ландо Норис, като спечели последните три състезания от кампанията.

Доктор Марко: Трябва по-скоро да се върнем към V8 двигателите
Снимки: Gettyimages

