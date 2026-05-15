Фабио Куартараро пред Sportal.bg: Няма промяна в мотоциклета ни от началото на сезона

Заводският пилот на Ямаха в MotoGP Фабио Куартараро отговаря на въпросите на Sporta.bg след квалификацията за Гран При на Каталуня в Барселона.

Фабио, миналата седмица записа най-доброто си състезание пред родна публика в Льо Ман. В началото дори беше в топ 3. На какво се дължеше това представяне – защото кара пред родна публика или на прогреса на Ямаха този сезон?

Куартараро: Не, не сме постигнали прогрес. Просто стигнахме до по-добри настройки, тъй като видяхте, че и другият ни пилот имаше проблеми в Гран При на Франция. Тук пистата е различна, ще е трудно да повторим подобен резултат, може би отново ще имаме проблеми. Но да видим какво можем да постигнем този уикенд и в близко бъдеще.

Каза, че имате проблеми, но успя да влезеш в топ 10 в официалната тренировка днес? Отиваш направо в Q2, което не успя да постигнеш миналата седмица в Льо Ман. Обясни ни този добър резултат днес?

Куартараро: Да, страхотен резултат, в топ 10 съм в квалификацията. Да видим какво можем да постигнем утре, но нямам някаква ясна цел, мотоциклетът ни е същият като в началото на годината. Сменихме само предния обтекател, което на мен ми помага, но Джак Милър не усеща никаква разлика. Това е основната разлика при нас.

В понеделник тук ще има официални тестове, Ямаха има право на повече тестове за развитие на мотоциклета, при това с титулярен пилот. Колко важни ще са тези тестове за развитието на мотоциклета на Ямаха?

Куартараро: За съжаление, нямаме много неща, които да тестваме, само малко аеродинамични елементи. Така че за нас това ще бъде наистина кратък тест.

Кратък, но все пак важен, нали?

Куартараро: Не, няма да е решаващ. Ще пробваме аеродинамика, нищо по-голямо. Не мисля, че ще е решаващ.

Какви са очакванията ти за сезона с оглед на развитието на V4 двигателя, 2026 е като преходен сезон за Ямаха с оглед на идването на 850-кубиковите мотори догодина?

Куартараро: Развитието на Ямаха е по-скоро въпрос за Ямаха. Аз съм тук, за да преследвам добро представяне този сезон, догодина е вече различно предизвикателство. Сега моят фокус е върху тази година, опитвам се да постигна максимално добро представяне. Нямам конкретна цел, но ще се опитам да направя най-доброто, на което съм способен.

Ти си бивш световен шампион, за съжаление, почти 4 години си без победа, колко трудно е да се бориш далеч от челото за толкова дълго време?

Куартараро: Тежко е, но това са състезанията, в последно време мотоциклетът ни не се представя добре. Но моят подход и нагласа не се променят, продължавам да изисквам максимума от себе си. Това е.