53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е един от големите фаворити за легендарната надпревара “24 часа на “Нюрбургринг”, която е този уикенд. Макс демонстрира страхотна адаптация към GT3 автомобилите и Северната дъга на “Нюрбургринг” в планината Айфел.

В историята на надпреварата в нея са стартирали много пилоти от Формула 1, някои от тях са постигали силни резултати, но единствено 3-кратният световен шампион Ники Лауда има победа в “24 часа на “Нюрбургринг” и е печелил титлата във Формула 1.

MAX VERSTAPPEN, NIKI LAUDA’NIN İZİNDEN Mİ GİDİYOR? 👀



1973 Nürburgring 24 Saat yarışında, efsanevi Jägermeister liverly BMW 3.0 CSL’in direksiyonunda iki isim vardı: Niki Lauda ve Hans-Peter Joisten.



Lauda, aynı yıl hem Formula 1 Dünya Şampiyonu olup hem de Nürburgring 24… pic.twitter.com/VcoXLdYvw4 — Pit Crew (@pitcrewbulteni) May 14, 2026

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд

Легендарният австриец печели състезанието през 1973 с БМВ, а след това пред 1975, 1977 и 1984 идват световните му титли във Формула 1. Винаги, когато е разказвал за ранните етапи от кариерата си, Лауда е обяснявал, че състезанията с туристически автомобили са му помогнали да събере пари, за да влезе във Формула 1. А през 1973 Лауда съчетава състезанията с туристически автомобили с първите си стартове във Формула 1 за БРМ. През 1976 той катастрофира с Ферари на Северната дъга и едва оцеля след тази катастрофа, но за Гран При на Италия се върна на пистата. Макс първо спечели 4 световни титли и сега ще атакува първото място в 24-часовото състезание.

