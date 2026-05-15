53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е един от големите фаворити за легендарната надпревара “24 часа на “Нюрбургринг”, която е този уикенд. Макс демонстрира страхотна адаптация към GT3 автомобилите и Северната дъга на “Нюрбургринг” в планината Айфел.
В историята на надпреварата в нея са стартирали много пилоти от Формула 1, някои от тях са постигали силни резултати, но единствено 3-кратният световен шампион Ники Лауда има победа в “24 часа на “Нюрбургринг” и е печелил титлата във Формула 1.
Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд
Легендарният австриец печели състезанието през 1973 с БМВ, а след това пред 1975, 1977 и 1984 идват световните му титли във Формула 1. Винаги, когато е разказвал за ранните етапи от кариерата си, Лауда е обяснявал, че състезанията с туристически автомобили са му помогнали да събере пари, за да влезе във Формула 1. А през 1973 Лауда съчетава състезанията с туристически автомобили с първите си стартове във Формула 1 за БРМ. През 1976 той катастрофира с Ферари на Северната дъга и едва оцеля след тази катастрофа, но за Гран При на Италия се върна на пистата. Макс първо спечели 4 световни титли и сега ще атакува първото място в 24-часовото състезание.
