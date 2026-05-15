Давид Давидов е гост в Block Out
53 години по-късно Макс Верстапен иска да повтори успеха на Ники Лауда

  • 15 май 2026 | 11:15
4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен е един от големите фаворити за легендарната надпревара “24 часа на “Нюрбургринг”, която е този уикенд. Макс демонстрира страхотна адаптация към GT3 автомобилите и Северната дъга на “Нюрбургринг” в планината Айфел.

В историята на надпреварата в нея са стартирали много пилоти от Формула 1, някои от тях са постигали силни резултати, но единствено 3-кратният световен шампион Ники Лауда има победа в “24 часа на “Нюрбургринг” и е печелил титлата във Формула 1.

Българският пилот Павел Лефтеров е сред съперниците на Верстапен този уикенд
Легендарният австриец печели състезанието през 1973 с БМВ, а след това пред 1975, 1977 и 1984 идват световните му титли във Формула 1. Винаги, когато  е разказвал за ранните етапи от кариерата си, Лауда е обяснявал, че състезанията с туристически автомобили са му помогнали да събере пари, за да влезе във Формула 1. А през 1973 Лауда съчетава състезанията с туристически автомобили с първите си стартове във Формула 1 за БРМ. През 1976 той катастрофира с Ферари на Северната дъга и едва оцеля след тази катастрофа, но за Гран При на Италия се върна на пистата. Макс първо спечели 4 световни титли и сега ще атакува първото място в 24-часовото състезание.

ФБР открило открадната кола на Валтери Ботас
Снимки: Imago

Пеко Баная пред Sportal.bg: Отсъствието на Марк ще ни се отрази много този уикенд

Марко Бедзеки пред Sportal.bg: До средата на сезона няма да мисля за титлата

Франко Морбидели пред Sportal.bg: Трудните моменти са част от пътя на всеки спортист

Маверик Винялес се завръща в MotoGP за Гран При на Каталуния

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Контузеният Марк Маркес няма да бъде сменян в Каталуния

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Веласкес: Трябва да подходим отговорно, излизаме за победа

Рекордно ниска продажба за мача с Левски! Феновете на ЦСКА трябва да се активизират

Давид Давидов: Владо Николов няма да е президент на Левски

Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

