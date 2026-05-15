Луканов: Мачът с Беласица ще е най-труден

Наставникът на Янтра Емануил Луканов бе много доволен от победата с 1:0 като гост на Дунав (Русе). Успехът даде голям шанс на тима да стигне бараж за влизане в елита срещу тим от efbet Лига. Все пак специалистът е на мнение, че последният мач ще е най-труден, въпреки че е срещу вече изпадналия Беласица.

Янтра направи голямата крачка към баража - победи шампиона като гост

"Разбира се, в Русе винаги е трудно да се гостува. Поздравявам първо моите момчета, защото изиграха един наистина перфектен мач. Перфектен мач. Второ, поздравявам отбора на Дунав Русе, нали, който получи тая промоция с постоянство, поздравления за техния треньор, който най-вероятно има най-голяма заслуга за този успех."

"Труден мач, но изигран перфектно. Солидни в защита и рационалност в атака. Имахме видяхте и положения и второто полувреме, и първото полувреме, резултатът да е малко по-стабилен за нас, защото всичко става до края на мача, но въпреки това ние до последно, както казах преди, бяхме солидни в защита. Целият отбор, нали, не само четиримата, не само вратарят, това е целият отбор, работиха във фаза защита и търсехме с бързите си футболисти контраатака, за да можем да пробием отбора на Дунав. Получи се един път, имахме ситуации за втори, трети гол, но не станаха. Поздравления наистина за тия момчета."

"Мачът с Беласица е най-трудният мач. В смисъл такъв последни в класирането, психологическа гледна точка... има си и други, неща, които не мога да ги коментирам, но труден мач, може би по-труден от тоя срещу Дунав днес. Защо? Защото Дунав са първи, така или иначе психологическият момент винаги и концентрацията трябва да е на максимум, докато сега идва друг тип отбор, с други стимули да кажем, така че няма да е лесно."