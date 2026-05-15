Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026

Нападателят Стивън Стоянчов бе избран от привържениците на Етър за Футболист номер 1 на сезон 2025/2026, съобщават от клуба. Таранът стана безапелационен победител в ежегодната анкета на феновете, като събра 28.3% от гласовете.

Голмайсторът получи своята награда днес от представителя на Фен клуб "Етър" Владимир Минев.

Общо 1498 души дадоха своя глас в допитването. За Стоянчов, който изигра сезона в Етър като преотстъпен от Левски, са гласували 424 души. Нападателят този сезон има 27 мача, в които отбеляза 11 гола и е начело сред голмайсторите на тима. Второто място в анкетата също убедително грабна Атанас Атанасов. Великотърновският кадър, който показа сериозно израстване този сезон, изигра 29 мача с един гол и 5 асистенции. Той събра 266 гласа в анкетата или 17.76% от гласувалите.

Трети е нападателят Тома Ушагелов със 179 гласа - 11.95% от гласувалите. Четвърти е халфът Виктор Василев със 150 гласа (10.01%), а пети - вратарят Никола Виденов със 106 гласа (7.08%). В подреждането следват Георги Александров и Ивайло Марков, които делят 6-7 място, Петър Петров, Стефан Трайков, а десетката допълва Анастас Пемперски. Всички 23 номинирани футболисти са получили гласове в анкетата.

"Много съм радостен, че успях да вкарам толкова голове и да помогна на отбора. Това ме прави щастлив! Радва ме подкрепата на феновете. За моето бъдеще още не знам, предстоят ми разговори с ръководството на Левски и те ще преценят какво предстои. Остава ни още един последен мач в Дупница, доволен съм много от сезона на Етър", заяви Стивън Стоянчов след получаването на наградата.