Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026

Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026

  • 15 май 2026 | 23:28
  • 378
  • 0
Стивън Стоянчов е Футболист номер 1 на Етър за сезон 2025/2026

Нападателят Стивън Стоянчов бе избран от привържениците на Етър за Футболист номер 1 на сезон 2025/2026, съобщават от клуба. Таранът стана безапелационен победител в ежегодната анкета на феновете, като събра 28.3% от гласовете.

Голмайсторът получи своята награда днес от представителя на Фен клуб "Етър" Владимир Минев.

Общо 1498 души дадоха своя глас в допитването. За Стоянчов, който изигра сезона в Етър като преотстъпен от Левски, са гласували 424 души. Нападателят този сезон има 27 мача, в които отбеляза 11 гола и е начело сред голмайсторите на тима. Второто място в анкетата също убедително грабна Атанас Атанасов. Великотърновският кадър, който показа сериозно израстване този сезон, изигра 29 мача с един гол и 5 асистенции. Той събра 266 гласа в анкетата или 17.76% от гласувалите.

Трети е нападателят Тома Ушагелов със 179 гласа - 11.95% от гласувалите. Четвърти е халфът Виктор Василев със 150 гласа (10.01%), а пети - вратарят Никола Виденов със 106 гласа (7.08%). В подреждането следват Георги Александров и Ивайло Марков, които делят 6-7 място, Петър Петров, Стефан Трайков, а десетката допълва Анастас Пемперски. Всички 23 номинирани футболисти са получили гласове в анкетата.

"Много съм радостен, че успях да вкарам толкова голове и да помогна на отбора. Това ме прави щастлив! Радва ме подкрепата на феновете. За моето бъдеще още не знам, предстоят ми разговори с ръководството на Левски и те ще преценят какво предстои. Остава ни още един последен мач в Дупница, доволен съм много от сезона на Етър", заяви Стивън Стоянчов след получаването на наградата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 27731
  • 55
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 5735
  • 9
30 години от единствения български гол на европейски финал

30 години от единствения български гол на европейски финал

  • 15 май 2026 | 18:35
  • 10866
  • 19
БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

  • 15 май 2026 | 18:34
  • 7433
  • 13
"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 20181
  • 232
Янтра направи голямата крачка към баража - победи шампиона като гост

Янтра направи голямата крачка към баража - победи шампиона като гост

  • 15 май 2026 | 19:56
  • 7038
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 20181
  • 232
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 9801
  • 47
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 27731
  • 55
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 5735
  • 9
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 15497
  • 7
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 44649
  • 183