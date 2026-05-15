Дунав получи шампионския трофей на Втора лига

Дунав (Русе) получи купата за шампион на Втора лига след края на последния си домакински мач от сезона срещу Янтра (Габрово). Двубоят се игра на Градския стадион в Русе.

Домакините отстъпиха с 0:1 след попадение на Милчо Ангелов от Янтра в четвъртата минута. Въпреки загубата "драконите" спечелиха промоция в Първа лига още след равенството (2:2) с Фратрия във Варна в предходния кръг. Те са недостижими на първото място с актив от 66 точки.

Церемонията по награждаването тази вечер се състоя минути след срещата с отбора на Янтра. Футболистите и треньорският щаб на Дунав получиха златните си медали от заместник-изпълнителния директор на БФС Добрин Гьонов. Купата вдигна първи капитанът на тима Камен Хаджиев. След награждаването на терена бяха допуснати и феновете на отбора, които се включиха в празника.

