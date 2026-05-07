Член на борба на директорите напусна Манчестър Юнайтед

Един от членовете на борда на директорите на футболния гранд Манчестър Юнайтед - Дейв Брейлсфорд, напусна позицията си в клуба, съобщава „Скай Спортс“. Англичанинът, който е спортен директор на британската компания ИНЕОС, изигра ключова роля в ръководството на „червените дяволи“ след закупуването на миноритарен дял от клуба от Джим Ратклиф през декември 2023-та.

реди година Брейлсфорд намали участието си във вземането на решения за тима, но остана част от борда на директорите. Дейв Брейлсфорд остава близък съветник на Ратклиф и ще продължи да работи с него в ИНЕОС. Той е мениджър на колоездачния отбор Неткъмпани ИНЕОС - един от тимовете в „Джиро д'Италия“, което тази година стартира в България.

Следвай ни:

Снимки: Imago