  3. Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

  • 1 май 2026 | 13:49
Преговорите между Байерн (Мюнхен) и Мануел Нойер за евентуалното оставане на вратаря продължават. 40-годишният страж е с договор само до края на сезона, но двете страни имат желание за продължаването му. В тази връзка вчера агентът на капитана Томас Крот е бил в клубния офис на баварците.

Информацията за преговорите беше потвърдена и от спортния директор на Байерн Кристоф Фройнд. “Разбира се, че разговаряме. Сезонът почти приключи, така че водим разговори. В добри разговори сме, но все още не сме на етап, в който можем да направим официално съобщение”, заяви той днес.

На този етап 22-годишният Йонас Урбиг се очертава като единствена алтернатива на Нойер. Резервният вратар обаче получава все повече шансове, като до момента има 18 участия през сезона. Той даже ще започне и срещу Хайденхайм в събота.

“Когато идваш тук като млад вратар като Йонас Урбиг и имаш възможността да работиш с този екип от треньори и други вратари, това е нещо специално - заяви Фройнд за него. - Впечатляващото е как се отнасят един към друг. Личи си, че има много добра атмосфера. Ману предава своя опит и показва отлични изяви. Йонас се възползва от това. Всички знаят, че когато някой като Ману бележи цяла епоха, неговото наследяване е голямо предизвикателство.“

Компани: Случилото се срещу ПСЖ беше очаквано и логично
Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

Еди Хау останал доволен от подкрепата след срещата със собствениците

Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

Интересът на Реал Мадрид към Моуриньо накара Бенфика да се задейства

ФИФА е получила над 500 милиона заявки за билети за Световното, твърди Инфантино

Компани: Случилото се срещу ПСЖ беше очаквано и логично

Веласкес говори преди шампионския мач

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Везенков за присъствието на Янис и Джокович в Пирея: Чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

