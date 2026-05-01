Разговорите с Мануел Нойер продължават, обявиха от Байерн

Преговорите между Байерн (Мюнхен) и Мануел Нойер за евентуалното оставане на вратаря продължават. 40-годишният страж е с договор само до края на сезона, но двете страни имат желание за продължаването му. В тази връзка вчера агентът на капитана Томас Крот е бил в клубния офис на баварците.

Информацията за преговорите беше потвърдена и от спортния директор на Байерн Кристоф Фройнд. “Разбира се, че разговаряме. Сезонът почти приключи, така че водим разговори. В добри разговори сме, но все още не сме на етап, в който можем да направим официално съобщение”, заяви той днес.

На този етап 22-годишният Йонас Урбиг се очертава като единствена алтернатива на Нойер. Резервният вратар обаче получава все повече шансове, като до момента има 18 участия през сезона. Той даже ще започне и срещу Хайденхайм в събота.

“Когато идваш тук като млад вратар като Йонас Урбиг и имаш възможността да работиш с този екип от треньори и други вратари, това е нещо специално - заяви Фройнд за него. - Впечатляващото е как се отнасят един към друг. Личи си, че има много добра атмосфера. Ману предава своя опит и показва отлични изяви. Йонас се възползва от това. Всички знаят, че когато някой като Ману бележи цяла епоха, неговото наследяване е голямо предизвикателство.“

