Италианско студио с богат опит ще организира трите церемонии по откриването на Световното първенство

Италия може да отсъства от Световното първенство на терена, но все пак ще остави своя отпечатък върху турнира, като базираното в Милано студио Balich Wonder Studio (BWS) ще режисира за първи път взаимосвързани церемонии по откриването в три държави.

BWS беше избрана от световната футболна федерация ФИФА да организира откриващото събитие на 11 юни на „Ацтека“ в Мексико Сити, както и синхронизирани церемонии на следващия ден в Лос Анджелис и Торонто, обхващащи трите страни домакини Мексико, САЩ и Канада. Balich Wonder Studio, част от Banijay Entertainment, също така проведе церемониите по откриването и закриването на Световното първенство през 2022 г. в Катар и е работила по 16 олимпийски и параолимпийски церемонии и множество световни събития, включително тазгодишните Зимни олимпийски игри, проведени в Италия.

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

„Това ще бъде Световно първенство на нововъведенията: три церемонии в три различни държави, 48 отбора, които участват вместо 32, и първият път, когато креативно студио ще се справи както със Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, така и със Световното първенство в една и съща година. Важно е да се насърчи чувството за единство между тези три страни, чиито отношения напоследък са донякъде сложни“, каза основателят на BWS Марко Балич в интервю за „Ройтерс“.

Церемонията в Мексико Сити ще започне в 11:30 часа местно време. На следващия ден подобни церемонии ще се проведат в Лос Анджелис и в Торонто в 13:30 ч. Изпълнявани на езика на всяка страна домакин, събитията - всяко с продължителност 30 минути плюс още 15 за протокол, ще бъдат свързани от споделена творческа концепция, преосмисляща турнира чрез местните култури.

В сравнение с Олимпийските игри, където дългите церемонии по откриването включват парад на спортисти от състезаващите се нации, събитията на Мондиала ще бъдат по-кратки и по-рационализирани, като мачовете ще се провеждат на същото игрище малко след това. В шоутата ще участват артисти от цял свят, включително Кейти Пери, Аланис Морисет, Фючър, Анита, Рема и Тайла, Лиза и Майкъл Бубле, като се очаква Шакира да изпълни официалната песен на Световното първенство.

Въпреки липсата на мащабни светлинни или проекционни ефекти, форматът с три нации поставя нови пречки. „Предизвикателството е ефективно да се проведе едно събитие на три места. Създаването на правилната енергия, като същевременно се уважава идентичността на всяка страна, е изключително важно“, обясни Балич. Основен екип от около 30 души работи по проекта от 18 месеца в Милано, заедно с приблизително 300 служители във всяка от трите страни-домакини, за общ брой от около 900 души. „Разходите, които ще бъдат покрити от ФИФА, не са разкрити, но това е значителна инвестиция“, добави шефът на BWS.

За Италия, която отсъства от турнира за трети пореден път, след като не успя да се класира, ролята на студиото осигурява присъствие на най-голямата футболна сцена - макар и този път зад кулисите.