Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 327
  • 0
Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че ще остане начело на тима и след Световното първенство това лято. "Мисля, че да, всичко е уредено. Просто трябва да подпишем. Бих искал да остана. Виждам отбор с голям потенциал за бъдещето. Имаме млади играчи от най-висок клас, ново поколение, което идва и е на много високо ниво“, коментира Анчелоти, цитиран от агенция Reuters.

"Когато печелиш, това, което чувстваш, не е щастие, а облекчение. А когато губиш, това е истинско физическо и психическо страдание“, каза още 66-годишният италианец. Това разбиране за страданието може да е полезно в Бразилия, където неуспехите на Световните първенства се третират като трагедии. Вече минаха 24 години, откакто бразилците за последно спечелиха титлата, а Карло Анчелоти заяви, че иска да създаде "атмосфера в отбора, която е спокойна, смирена и достатъчно сериозна, за да понесе напрежението, вместо да бъде смазана от него".

Преминаването от клубния футбол към национален тим променя ритъма на живота на Анчелоти. "Това е различна работа. Дава ми повече време за размисъл, повече спокойствие... Да се върна в клуб, не мисля... Възможно е това да е последната ми работа“, каза специалистът.

Карло Анчелоти коментира още, че в миналото не би могъл да предвиди, че един ден ще бъде треньор на Бразилия или че Италия ще отсъства от пореден Световен шампионат. "Преди месец-два не можех да си представя, че Италия няма да се класира за Мондиал 2026. За съжаление, това е... вече третото поредно Световно първенство, което Италия пропуска“, призна той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

  • 14 май 2026 | 13:23
  • 2283
  • 4
Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

Реал Мадрид загуби жалбата си срещу УЕФА заради глоба, получена за обидни скандирания срещу Пеп Гуардиола

  • 14 май 2026 | 12:31
  • 1089
  • 1
Нова Зеландия обяви състава си за Световното

Нова Зеландия обяви състава си за Световното

  • 14 май 2026 | 12:24
  • 978
  • 1
Феновете изпратиха националния отбор на Иран

Феновете изпратиха националния отбор на Иран

  • 14 май 2026 | 12:18
  • 1112
  • 1
Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

Слот: Имам всички основания да вярвам, че през следващия сезон ще бъда мениджър на Ливърпул

  • 14 май 2026 | 11:59
  • 8496
  • 13
Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

Сари побесня: Ако искат да играем дербито в неделя на обяд, аз няма да дойда! Ако бях президент, и отборът нямаше да излезе

  • 14 май 2026 | 11:28
  • 12983
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

Ботев (Враца) 1:0 Монтана, Генов откри

  • 14 май 2026 | 17:48
  • 6955
  • 13
11-те на Локомотив (Сф) и Берое

11-те на Локомотив (Сф) и Берое

  • 14 май 2026 | 19:10
  • 473
  • 1
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 15808
  • 39
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 19016
  • 64
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 6353
  • 16
Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският тим на полуфинал

  • 14 май 2026 | 16:34
  • 6397
  • 1