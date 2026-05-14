Анчелоти остава селекционер на Бразилия и след Световното

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти потвърди, че ще остане начело на тима и след Световното първенство това лято. "Мисля, че да, всичко е уредено. Просто трябва да подпишем. Бих искал да остана. Виждам отбор с голям потенциал за бъдещето. Имаме млади играчи от най-висок клас, ново поколение, което идва и е на много високо ниво“, коментира Анчелоти, цитиран от агенция Reuters.

"Когато печелиш, това, което чувстваш, не е щастие, а облекчение. А когато губиш, това е истинско физическо и психическо страдание“, каза още 66-годишният италианец. Това разбиране за страданието може да е полезно в Бразилия, където неуспехите на Световните първенства се третират като трагедии. Вече минаха 24 години, откакто бразилците за последно спечелиха титлата, а Карло Анчелоти заяви, че иска да създаде "атмосфера в отбора, която е спокойна, смирена и достатъчно сериозна, за да понесе напрежението, вместо да бъде смазана от него".

Преминаването от клубния футбол към национален тим променя ритъма на живота на Анчелоти. "Това е различна работа. Дава ми повече време за размисъл, повече спокойствие... Да се върна в клуб, не мисля... Възможно е това да е последната ми работа“, каза специалистът.

Карло Анчелоти коментира още, че в миналото не би могъл да предвиди, че един ден ще бъде треньор на Бразилия или че Италия ще отсъства от пореден Световен шампионат. "Преди месец-два не можех да си представя, че Италия няма да се класира за Мондиал 2026. За съжаление, това е... вече третото поредно Световно първенство, което Италия пропуска“, призна той.