Ергин Атаман: Ако съдийството е същото на на Финалната четворка, Валенсия ще спечели Евролигата

Треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман поздрави Валенсия за обрата от 0-2, но също така постави под въпрос съдийството, след като гръцкият тим пропусна шанса си да се класира за Final Four на Евролигата.

"Детелините" от Атина претърпяха един от най-големите сривове в новата история на плейофите в Евролигата, пропилявайки преднина от 2-0 в серията срещу испанския тим и пропускайки участие във "Финалната четворка" след загуба в петия мач в зала "Telekom Center Athens".

След като загуби и двете си домакинства в гръцката столица, последвали победите като гост във Валенсия, Панатинайкос се завърна в Испания за решителния пети мач. Там Валенсия завърши обрата и си осигури билет за финалната четворка.

След поражението старши треньорът на "детелините" Ергин Атаман поздрави съперника, но същевременно разкритикува съдийството по време на цялата серия.

"Поздравления за Валенсия за целия сезон. Те играха страхотен баскетбол и да обърнеш серията от 0-2 до 3-2 е много важно. По време на серията, това са плейофи, понякога се изнервяме – моите играчи, аз, играчите на Валенсия, треньорът... Но в крайна сметка трябва да приемем загубата и затова поздравявам Валенсия, сподели трикратният шампион на Евролигата като треньор.

Турският специалист призна, че отборът му е играл много слабо през първото полувреме на петия мач.

"Относно мача, играхме ужасно през първото полувреме. Пропуснахме всичко. Дори когато спирахме Валенсия и не им позволявахме да стигат до лесни точки на бърза атака, след грешките, които допуснахме, им дадохме шансове да отбележат при преход. През второто полувреме имахме шанс да се върнем, но пропуснахме две ключови поднасяния под коша, след което загубихме контрол и те спечелиха мача", коментира Атаман.

Въпреки това, голяма част от недоволството на Атаман беше насочено към разликата в отсъдените наказателни удари.

"Когато проверих статистиката, видях, че стрелбите за две и три точки са сходни. Валенсия вкара девет тройки, ние – десет. Валенсия реализира 16 стрелби за две точки, ние – 14. Там има голям баланс. Но при фауловете има невероятен дисбаланс. Валенсия изпълни 29 наказателни удара, а ние само 8. Същото се случи и в мач номер 4. Нямам друг коментар за това, но е много странно. Валенсия игра агресивен баскетбол, а ние изпълнихме само осем наказателни удара", заяви наставникът на ПАО.

Атаман специално посочи суперзвездата на гръцкия колос Кендрик Нън, който за пореден път не изпълни нито един наказателен удар.

"Това е трети пореден мач, в който вторият най-добър реализатор в Евролигата, Кендрик Нън, не е изпълнил нито един наказателен удар. Той нямаше шанс да изпълни нито един наказателен удар", посочи Атаман.

На въпрос дали проблемите с личните нарушения на Нън са повлияли на агресивността му в атака, Атаман отговори:

"Ако не получават фауловете, които очаква по време на мача, играчи като Нън се изнервят".

След това треньорът на Панатинайкос похвали стила на игра на Валенсия, като отново направи препратка към съдийските критерии.

“Si el criterio arbitral es así en la Final Four, Valencia Basket será el campeón de la Euroliga”.



"Първите два мача бяха решени с една точка, бяха оспорвани, докато тази вечер Валенсия поддържаше разликата по-дълго. Но в предишните четири мача беше равностойно. Валенсия игра много добър баскетбол, отборен баскетбол, отлична защита, агресивна защита и мисля, че съдиите също харесват този тип баскетбол. Ако критериите за съдийство бъдат същите във Финалната четворка, Валенсия ще стане шампион на Евролигата. Ако са същите, Валенсия може лесно да спечели Евролигата", каза специалистът.

Ergin Ataman: "I trust my players and my team. If at the end of the season we don't win the EuroLeague or the greek league, I will leave Athens".

В края на пресконференцията Атаман беше попитан за по-ранното си изявление, че ще напусне клуба, ако Панатинайкос не спечели Евролигата или гръцкото първенство, въпреки че има още една година от договора си.

Атаман се изправи и рязко прекрати срещата с медиите: "Благодаря ви много за пресконференцията. Довиждане".

Снимки: Imago