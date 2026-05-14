Звезда на Панатинайкос влезе в историята на Евролигата с кошмарно "постижение"

Центърът на Панатинайкос Матиа Лесор се превърна в първия играч в историята на Евролигата, който губи две плейофни серии, след като отборът му е повеждал с 2-0 победи.

Французинът отвори тази нежелана страница в историята на Евролигата след загубата на ПАО в петия мач от серията срещу Валенсия - 64:81.

След като пропиля преднина от 2-0 в плейофите, Панатинайкос стана едва вторият отбор в историята на Евролигата, който губи серия по такъв начин.

Първият отбор, допуснал подобен обрат, беше Партизан Белград през 2023 г., когато тимът пропиля аванс от 2-0 срещу Реал Мадрид, който впоследствие спечели титлата в Евролигата същата година.

Лесор, който беше част от онзи състав на Партизан, вече е единственият играч, който е бил от губещата страна в две плейофни серии в Евролигата, след като отборът му е водел с 2-0.

Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

30-годишният френски център записа средни показатели от 7.8 точки, 6.8 борби и коефициент на полезно действие 13.2 в петте мача срещу Валенсия.

Снимки: Imago