Испанско супердерби на Финалната четворка на Евролигата

В сряда вечерта стана ясно името и на последния участник във Финалната четворка на Евролигата тази година. Това е тимът на Валенсия, който постигна нещо историческо, обръщайки от 0-2 до 3-2 четвъртфиналната плейофна серия с Панатинайкос.

Вчера воденият от Педро Мартинес тим срази играчите на Ергин Атаман с 81:64 у дома в решаващия пети сблъсък от серията. По този начин Валенсия стана едва вторият отбор в историята на Евролигата, успял да елиминира съперника си в плейофите, губейки с 0-2. За първи път това постигна Реал Мадрид - в серията срещу Партизан през 2023 г., когато "лос бланкос" грабнаха и трофея след драматичен финал с Олимпиакос на Александър Везенков.

Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

Именно Реал Мадрид е отборът, с който Валенсия ще трябва да се справи на полуфиналите от Финалната четворка в Евролигата, ако иска да се класира за първи път в историята си за големия финал на елитния турнир. Двата тима, които бяха съперници и на финалите на испанската Лига Ендеса през миналия сезон, сега ще премерят силите си на 22 май (петък) от 21:00 часа българско време в залата на Панатинайкос "Telecom Center Athens". Три часа по-рано е и първият полуфинал, в който противници са Олимпиакос с Везенков и действащият шампион Фенербахче.

За Панатинайкос отпадането е особено болезнено, не само заради обрата от 2-0, но и поради факта, че Финалната четворка тази година ще се проведе тъкмо в залата на "детелините".

Снимки: Imago