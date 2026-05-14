Лаутаро: Завършваме сезона с още един трофей, който означава толкова много

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес оглави тържествата след спечелената Купа на Италия и похвали трансформиращото влияние на старши треньора Кристиан Киву, който изведе „нерадзурите“ обратно на върха на италианския футбол. Аржентинецът, който отбеляза втория гол за победата с 2:0 над Лацио, подчерта устойчивостта на отбора след разочарованието от предишния сезон.

„Това означава много. Не беше лесно след случилото се миналата кампания да се върнем на правилния път, но успяхме да направим наистина забележителен сезон. Показахме добри резултати, представяне, интензивност, така че съм горд, че завършваме сезона с още един трофей, който означава толкова много. Винаги се говори много за Интер, но трябва да се погледне какво сме постигнали през годините. Трябва да продължим да се придържаме към пътя си - това е още един трофей. Бихме дали на Киву 10 от 10, защото той ни помогна наистина много“, коментира след двубоя Лаутаро, който със своето попадение номер 175 вече еднолично е трети във вечната класация на голмайсторите на Интер.

🇦🇷💎 Lautaro Martinez (28) has now scored in 6 FINALS for Inter! 🏆😮‍💨



Reminder...

🥇 He is in Inter's top 3 goalscorers list

🥇 He is Inter's top foreign goalscorer

🥇 He is Inter's all-time topscorer in UCL pic.twitter.com/zjR3USODss — EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2026

Снимки: Gettyimages