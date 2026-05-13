Интер и Лацио във финал с огромен заряд

Тази вечер „Олимпико“ ще бъде арена на дългоочаквания финал за Купата на Италия за сезон 2025/2026. Сблъсъкът между Лацио и Интер изправя един срещу друг два отбора в коренно различно психологическо състояние, след като само преди броени дни те премериха сили в първенството. За „нерадзурите“ този мач е възможност за златен дубъл, докато за Лацио това е шансът да спасят сезона и да си осигурят място в европейските клубни турнири.

Интер влиза във финала в превъзходна форма. Тимът на Кристиан Киву записа шест победи в рамките на седем мача, а последното поражение дойде преди повече от два масеца на 8-и март в градското дерби срещу Милан.

От друга страна, Лацио показва колебливи игри. В последните си пет шампионатни срещи тимът от Рим не успя да спечели цели три пъти и регистрира две загуби и едно равенство.

Статистиката от последните преки двубои е стряскаща за привържениците на Лацио. Интер спечели четири от последните пет срещи, като в три от тях не е допуснал гол. В четири от тези двубои "нерадзурите" не допуснаха попадение, а последната им победа дойде през 2022 г. Интер пък разби съперника преди броени дни през уикенда в шампионатен сблъсък с 3:0, а миналият сезон през декември 2024 миланският гранд уници "орлите" с 6:0 отново на "Олимпико".

Треньорът на Лацио Маурицио Сари беше критичен към своите играчи след последната загуба, определяйки поведението им като „меко“ и дори „унизително“. Той обаче обеща, че във финала отборът ще покаже „друго лице“ и ще подходи с необходимия респект към класата на Интер. В лагера на Интер Кристиан Киву запазва спокойствие, призовавайки своите футболисти да се забавляват на терена и да играят с усмивка, без да се поддават на прекомерно напрежение от гоненето на дубъл.

Лацио получи добри новини преди мача, като Матия Дзакани и Данило Каталди се завърнаха към пълноценни тренировки и вероятно ще бъдат титуляри. Интер ще може да разчита на завърналия се Маркюс Тюрам, но големият отсъстващ за финалистите ще бъде Хакан Чалханоолу, който продължава да лекува травма в прасеца.