Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Вторият най-голям акционер в Левски - "Левски на левскарите", публикува пост срещу все още водещия се за собственик на тима Наско Сираков. Сдружението, което държи малко под 10% от акците на кулба, обяви легендата на "сините" за зло.

"На вниманието на Левскарската общност (и не само на нея)

Няколко дни след дългоочаквания триумф на "Левски" и награждаването за 27-ата шампионска титла на България, която отпразнувахме всички заедно по един грандиозен и незабравим начин, сме длъжни да ви информираме, че:

"Борбата за Левски, Истината и Свободата продължава!"

Тази битка не е приключила и ще продължи до окончателната ни победа! Знамето, символ на нашата непримиримост към неправдата, отново е на своето място. Защото на това знаме е изписано името на Злото, Лъжата и Подмяната в "Левски"!

Само ЛЕВСКИ!

Левски на Левскарите!", пише в поста на сдружението, който е публикуван на страницата му във "Фейсбук".