Хартс повали Рейнджърс и е на три крачки от титлата

  • 4 май 2026 | 21:46
  • 819
  • 0
Хартс запази лидерската си позиция в шотландското първенство три кръга преди края на сезона. В изключително важен мач "сърцата" обърнаха с 2:1 гостуващия Рейнджърс и на практика изхвърлиха гранда от Глазгоу от битката за титлата.

Преди почивката домакините бяха прекалено предпазливи. Тимът на Дерек МакИнес отправи само един удар, но и Рейнджърс не сътвори почти нищо в офанзивен план. Изключението беше голът на Дюжън Стърлинг в 23-тата минута. Топката стигна до левия бек на "сините" след изпълнение на тъч, а неговият удар, макар и леко странен, се оказа неспасяем за Александер Шволов.

Хартс изравни в 54-тата минута с попадение на Стивън Кингсли. Това даде сериозен импулс на домакините, които продължиха да атакуват. В 71-вата минута подаване от левия фланг намери Шенкланд и голмайсторът на Хартс разстреля Джак Бътланд за радост на препълнения "Тайнкасъл".

С успеха отборът от Единбург събра 76 точки, втори е Селтик със 73, а Рейнджърс остана на трето място с 69 точки и без шансове да триумфира като шампион.

Снимки: Gettyimages

