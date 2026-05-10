"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

Още малко от това и сред облечените в бордо фенове от Единбург ще има масово търсене на пулсомери. Всеки мач на Хартс вече е драма, която ускорява пулса. Всеки шпагат, всеки удар с глава, всеки шут – момент, който предизвиква сърцебиене.

Хартс повали Рейнджърс и е на три крачки от титлата

А всяко спорно съдийско решение е покана за избухване. И Хартс избухна в съботния хаотичен сблъсък срещу Мъдъруел. Когато Александрос Кизиридис падна след ситуация с Таванда Масванхисе в 68-ата минута, изглеждаше, че Хартс получава шанс да направи 2:1 от дузпа. Реферът Стивън Маклийн каза „не“. ВАР съдията Грег Ейткен каза „изчакай малко“. Ейткен прати Маклийн до монитора, но решението на главния съдия не се промени.

„Кизиридис беше възпрепятстван“, каза по-късно мениджърът на Хартс Дерек Макинес. „Това е толкова лошо решение. Не разбирам защо това не е дузпа.“

Чудо на чудесата, Йенс Бертел Аскоу не беше съгласен: „Няма достатъчно основание“, каза мениджърът на Мъдъруел. „Има някакъв контакт, но минимален. Кизиридис го представя така, сякаш контактът е по-голям, отколкото е.“

Така мачът завърши 1:1. Хората виждат това, което искат да видят, но този сезон ще има финална развръзка, за която си струва да се говори. Исторически блестяща кампания почти сигурно ще се решава до последно. Хартс остана непобеден и непреклонен, но понесе щети. Две изпуснати точки и двама загубени играчи. Марк Ленард и великолепният стълб в защитата Крейг Халкет бяха принудително извадени от игра. И отпадат за последните два мача от сезона.

В края играчите отидоха при феновете си, за да им благодарят за подкрепата – неизменно шумна и страстна дори след последния съдийски сигнал, когато равенството вече беше факт. Гърлата им сигурно са имали нужда от успокояващ еликсир снощи. А умовете им? Объркани. Те ще се опитват да се убедят, че точка на „Фир Парк“ не е лош резултат, особено след като Селтик трябва да гостува там в сряда.

Добра точка или лоша – истината ще разберем едва следващата седмица. Тези контузии обаче са още препятствия по пътя на Хартс. Макинес има други централни защитници, но няма друг Халкет. Може да избере Ками Девлин вместо Ленард, но самият Девлин тъкмо се завръща след контузия.

Никой не е казвал, че ще бъде лесно. Почти всички казваха, че Хартс няма да издържи до края, но те все още са там и все още вярват. В сезон на толкова чудна непредсказуемост има известна повторяемост в това, което Хартс прави. Гол пасив преди три мача срещу Мъдъруел – победа. Гол пасив преди два мача срещу Хибс – победа. Гол пасив преди мач срещу Рейнджърс – победа.

И отново гол пасив срещу Мъдъруел в събота – Мъдъруел, който знае много добре какво представлява Хартс, знае всичко за тяхната устойчивост и за отношението им „никога не се предавай“. Научиха го по трудния начин още в третия мач от кампанията, когато хората все още се подсмихваха на твърденията на Тони Блум за разбиване на доминацията на Old Firm този сезон и за спечелване на Премиършип в рамките на десетилетие.

Мъдъруел водеше с 3:0, помните ли? Накрая едва удържа равенството. Това прави Хартс. Те запазват спокойствие дори когато ги надиграват, както беше тук през голяма част от първото полувреме, или когато ги преборват физически, както беше в началото на мача срещу Рейнджърс на „Тайнкасъл“ в понеделник. Затова, когато Мъдъруел поведе в събота, това беше позната територия. Не мястото, на което искаха да бъдат, но място, на което са били толкова често.

Те бяха вторият по сила отбор, но когато имаш Лорънс Шанкланд в състава си, имаш надежда. Хартс има пет загуби в първенството, а той е играл само в една от тях – и вкара в нея. Левият му удар донесе победата над Рейнджърс в понеделник, а десният му удар донесе тази точка срещу Мъдъруел – мощен изстрел отблизо, чиято важност тепърва ще се определя.

Ако Хартс спечели тази титла, ще трябва да издигнат статуя на капитана – не че той би имал нужда от паметник, за да помнят хората лидерството и головете му. Влиянието му ще бъде издълбано в сърцето и душата на всеки фен на Хартс. Ако. Винаги ако.

Следва дербито Селтик - Рейнджърс...

Коментар на Том Инглиш за bbc.com