  Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

Отборът на Хетафе до голяма степен реши въпроса относно бъдещето си в европейските клубни турнири през следващия сезон, след като надви тима на Майорка с 3:1 в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. Мартин Сатриано откри резултата в полза на домакините в 14-ата минута, като същият футболист покачи в 41-вата минута. След почивката Саид Ромеро изглеждаше, че бе решил всичко, давайки класическа преднина в полза на Хетафе в 63-тата минута, но само две минути по-късно в 65-ата минута Омар Маскарей върна интригата, намалявайки преднината на съперника. До края обаче нови попадения не паднаха и островитяните трябваше да се примирят с поражението.

Въпреки загубата Майорка остана над зоната на изпадащите, а битката за оцеляване става все по-заплетена. Островният тим е с 39 точки след 36 изиграни срещи, като абсолютно същият актив имат още и първите два тима под чертата Леванте и Майорка, както и Елче, който е с едно място напред. Междувременно осмият във временното класиране Реал Сосиедад има само 5 точки спрямо споменатата четворка около опасната зона, докато десетият Севиля едновременно има теоретичен шанс да изпадне и да се бори за европейска квота.

Комо си мечтае за италиански национал от Ювентус

Надал излезе с опровержение относно президентския пост на Реал Мадрид

Агире обяви предварителния състав на Мексико

УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

Роналдо след разочарованието: Мечтата е близо, горе главите

Греъм Потър обясни отсъствието на Кулушевски

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Вторият най-голям акционер в Левски с атака към Сираков, обяви го за зло

Ще има ли Ботев (Пд) нов треньор? Босът на "канарчетата" се срещна с бивш наставник на Левски и Локо

Григор Димитров загуби два тайбрека от сервис-бот в Бордо

