Хетафе почти подпечата европейските визи след успех на Майорка, островитяните останаха над чертата

Отборът на Хетафе до голяма степен реши въпроса относно бъдещето си в европейските клубни турнири през следващия сезон, след като надви тима на Майорка с 3:1 в среща от 36-ия кръг на испанската Ла Лига. Мартин Сатриано откри резултата в полза на домакините в 14-ата минута, като същият футболист покачи в 41-вата минута. След почивката Саид Ромеро изглеждаше, че бе решил всичко, давайки класическа преднина в полза на Хетафе в 63-тата минута, но само две минути по-късно в 65-ата минута Омар Маскарей върна интригата, намалявайки преднината на съперника. До края обаче нови попадения не паднаха и островитяните трябваше да се примирят с поражението.



Въпреки загубата Майорка остана над зоната на изпадащите, а битката за оцеляване става все по-заплетена. Островният тим е с 39 точки след 36 изиграни срещи, като абсолютно същият актив имат още и първите два тима под чертата Леванте и Майорка, както и Елче, който е с едно място напред. Междувременно осмият във временното класиране Реал Сосиедад има само 5 точки спрямо споменатата четворка около опасната зона, докато десетият Севиля едновременно има теоретичен шанс да изпадне и да се бори за европейска квота.