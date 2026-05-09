  3. Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

  • 9 май 2026 | 19:09
Българският вратар Димитър Митов отново изигра цял мач за своя Абърдийн при победата с 2:0 над Дънди Юнайтед в мач от 36-тия кръг на долната шестица на шотландската Премиършип.

Родният страж запази чиста мрежа, като не бе и особено затруднен от нападателите на гостите, а с този успех “доновете” си гарантираха и математически оставането в елита. Абърдийн вече е с 40 точки и при вече два оставащи кръга може да е напълно спокоен за мястото си сред най-добрите.

Стюарт Армстронг изведе Абърдийн напред в 19-ата минута, след като се възползва от подаване на Тойоси Олусаня. В 54-ата минута Зак Сапсфорд от Дънди прати топката в мрежата на Митов, но попадението му бе отменено заради засада.

Положението на гостите стана още по-тежко заради изгонването на Емануел Агией в 84-ата минута. С човек повече Абърдийн веднага се възползва и четири минути по-късно “доновете” си гарантираха победата с попадение на нападателя си Тойоси Олусаня.

