Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Блестяща задна ножица помогна на Селтик да повали Рейнджърс

Блестяща задна ножица помогна на Селтик да повали Рейнджърс

  • 10 май 2026 | 16:23
  • 1965
  • 0
Блестяща задна ножица помогна на Селтик да повали Рейнджърс

Фантастична задна ножица на Дайзен Маеда помогна на Селтик да спечели дербито с Рейнджърс. "Детелините" стигнаха до успех с 3:1, въпреки че губеха в резултата. След тази победа те се доближиха на точка от лидера Хартс. До края остават два кръга, а в последния първите два отбора в класирането излизат един срещу друг.

Първото полувреме бе равностойно и хаотично. Майки Мур изведе Рейнджърс напред в деветата минута. Тимът на Мартин О'Нийл успя да изравни в 23-ата минута след попадение на Хюн-Юн Янг. След почивката ситуацията бе различна. Маеда се възползва от отлично центриране на Тиърни и изведе "детелините" напред. Малко по-късно дойде моментът на мача, когато японецът направи изключителна задна ножица и реално реши двубоя.

Рейнджърс записа трета поредна загуба в първенството за първи път от повече от 25 години и ще завърши на трето място в крайното класирането. За Селтик това беше шеста поредна победа във всички турнири. Ако спечелят последните си два мача, "детелините" ще стигнат до 14-та титла в последните 15 сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

  • 10 май 2026 | 12:44
  • 5064
  • 1
"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

  • 10 май 2026 | 11:43
  • 2481
  • 0
Гуардиола: Хайде, чукове!

Гуардиола: Хайде, чукове!

  • 10 май 2026 | 11:07
  • 3630
  • 6
Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

  • 10 май 2026 | 10:51
  • 1854
  • 1
Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

  • 10 май 2026 | 10:40
  • 3172
  • 10
Нов расистки скандал назрява в Серия А

Нов расистки скандал назрява в Серия А

  • 10 май 2026 | 10:17
  • 2880
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 2421
  • 2
Ботев (Враца) 0:0 Септември, по един отменен гол на двата отбора

Ботев (Враца) 0:0 Септември, по един отменен гол на двата отбора

  • 10 май 2026 | 17:30
  • 4420
  • 3
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 9810
  • 5
Съставите на Уест Хам и Арсенал, без промени в тима на Артета

Съставите на Уест Хам и Арсенал, без промени в тима на Артета

  • 10 май 2026 | 17:41
  • 394
  • 0
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 13130
  • 37
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 9434
  • 16