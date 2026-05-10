Блестяща задна ножица помогна на Селтик да повали Рейнджърс

Фантастична задна ножица на Дайзен Маеда помогна на Селтик да спечели дербито с Рейнджърс. "Детелините" стигнаха до успех с 3:1, въпреки че губеха в резултата. След тази победа те се доближиха на точка от лидера Хартс. До края остават два кръга, а в последния първите два отбора в класирането излизат един срещу друг.

Първото полувреме бе равностойно и хаотично. Майки Мур изведе Рейнджърс напред в деветата минута. Тимът на Мартин О'Нийл успя да изравни в 23-ата минута след попадение на Хюн-Юн Янг. След почивката ситуацията бе различна. Маеда се възползва от отлично центриране на Тиърни и изведе "детелините" напред. Малко по-късно дойде моментът на мача, когато японецът направи изключителна задна ножица и реално реши двубоя.

Рейнджърс записа трета поредна загуба в първенството за първи път от повече от 25 години и ще завърши на трето място в крайното класирането. За Селтик това беше шеста поредна победа във всички турнири. Ако спечелят последните си два мача, "детелините" ще стигнат до 14-та титла в последните 15 сезона.

