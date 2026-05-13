Съставите на Алавес и Барселона, дебютант стартира за каталунците

Съставите на Алавес и Барселона, дебютант стартира за каталунците

Барселона гостува на Алавес в първия си мач, след като узакони титлата си в Ла Лига с успех в голямото дерби срещу Реал Мадрид (2:0). Срещата на "Мендисороса" е много по-важна за домакините, които водят битка за оставането си в елита.

Барселона се намира в отлична форма и записа 11 поредни победи в първенството. Алавес е на другия полюс и в последните си 5 мача спечели само веднъж. Отборът на Кике Санчес Флорес е под чертата и ще се опита да вземе трите точки днес, за да запази шансове за оцеляване сред най-добрите.

Алавес излиза с двама нападатели в лицето на Тони Мартинес и Ибрахим Диабате. Зад тях ще играят Пабло Ибанес, Антонио Бланко и Денис Суарес.

Тримата защитници на домакините ще са Джонатан Кастро, Нахуел Теналия и Виктор Парада, а на вратата застава Антонио Сивера. Сред резервите личат имената на Карлес Аленя и Мариано Диас.

Барселона очаквано излиза без част от звездите си. Новината в стартовите 11 на Ханзи Флик е появата на защитника Алваро Кортес, който ще направи дебют в Ла Лига. 21-годишният бранител ще си партнира с Пау Кубарси. Двойка вътрешни халфове за гостите ще са Марк Бернал и Марк Касадо, а Рууни Барджи, Дани Олмо и Маркъс Рашфорд ще действат зад Роберт Левандовски.

На пейката за Барса е Андреас Кристенсен, който дълго време се възстановяваше от контузия. Гави, Ерик Гарсия, Жоао Кансело, Педри, Роналд Араухо и Феран Торес също са сред резервите.

Снимки: Gettyimages

