Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА (Москва)
  3. ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

  • 13 май 2026 | 05:04
  • 402
  • 0
ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

В Пари Сен Жермен търсят заместник при евентуална раздяла с Канг-Ин Лий, който е привлякъл интереса на реномирани европейски клубове и не е изключено да се стигне до сделка по време на летния трансферен прозорец. В тази връзка спортният съветник на европейските клубни шампиони Луис Кампос следи халфа на ЦСКА Москва Матвей Кисляк, твърди авторитетното френско издание L’Équipe.

Според източника парижани са поискали няколко доклада за руския играч през последните седмици. Французите също се интересуват и от Магнес Аклиуш от Монако. Подчертава се, че Кисляк е по-дефанзивен играч от Аклиуш, но отговаря на вижданията на сегашния старши треньор на първия отбор Луис Енрике. В същото време Аклиуш е сочен и като потенциалните възможни заместници на Мохамед Салах след напускането му като свободен трансфер на Ливърпул след края на настоящата кампания.

Ето кой може да замени Салах в Ливърпул
Ето кой може да замени Салах в Ливърпул

Този сезон Кисляк е участвал в 41 мача във всички турнири, отбелязвайки 8 гола и правейки 8 асистенции. Настоящият му договор с московския гранд е до лятото на 2029 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 20 млн. евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Обрат прати Саутхамптън на финал, "светците" на един мач обратно към Премиър лийг

Обрат прати Саутхамптън на финал, "светците" на един мач обратно към Премиър лийг

  • 13 май 2026 | 00:46
  • 3257
  • 0
Краев титуляр при победа на Апоел

Краев титуляр при победа на Апоел

  • 13 май 2026 | 00:43
  • 604
  • 0
Атлетико не се остави на разочарованието и обърка сметките на Осасуна

Атлетико не се остави на разочарованието и обърка сметките на Осасуна

  • 13 май 2026 | 00:32
  • 1297
  • 0
Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

Димитър Митов ще се оперира, а без него Абърдийн прекъсна добрата си серия

  • 12 май 2026 | 23:35
  • 1664
  • 0
Бетис ще играе в Шампионската лига, Елче ще трепери до последно

Бетис ще играе в Шампионската лига, Елче ще трепери до последно

  • 12 май 2026 | 23:07
  • 1367
  • 0
Фамозна драма в 98-ата минута забави празненствата на Роналдо и компания

Фамозна драма в 98-ата минута забави празненствата на Роналдо и компания

  • 12 май 2026 | 23:03
  • 9595
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 16692
  • 51
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 31069
  • 71
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 58100
  • 579
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 29900
  • 43
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 11581
  • 57
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 40306
  • 55