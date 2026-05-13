ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

В Пари Сен Жермен търсят заместник при евентуална раздяла с Канг-Ин Лий, който е привлякъл интереса на реномирани европейски клубове и не е изключено да се стигне до сделка по време на летния трансферен прозорец. В тази връзка спортният съветник на европейските клубни шампиони Луис Кампос следи халфа на ЦСКА Москва Матвей Кисляк, твърди авторитетното френско издание L’Équipe.

🚨 Luis Campos scrute aussi attentivement le marché russe, avec plusieurs rapports demandés ces dernières semaines concernant Matveï Kislyak. 🇷🇺🔎



Le milieu du CSKA Moscou, plus défensif qu'Akliouche, correspond néanmoins aux principes de jeu de Luis Enrique. 👀



Според източника парижани са поискали няколко доклада за руския играч през последните седмици. Французите също се интересуват и от Магнес Аклиуш от Монако. Подчертава се, че Кисляк е по-дефанзивен играч от Аклиуш, но отговаря на вижданията на сегашния старши треньор на първия отбор Луис Енрике. В същото време Аклиуш е сочен и като потенциалните възможни заместници на Мохамед Салах след напускането му като свободен трансфер на Ливърпул след края на настоящата кампания.

Този сезон Кисляк е участвал в 41 мача във всички турнири, отбелязвайки 8 гола и правейки 8 асистенции. Настоящият му договор с московския гранд е до лятото на 2029 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 20 млн. евро.