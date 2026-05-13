ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

В Пари Сен Жермен търсят заместник при евентуална раздяла с Канг-Ин Лий, който е привлякъл интереса на реномирани европейски клубове и не е изключено да се стигне до сделка по време на летния трансферен прозорец. В тази връзка спортният съветник на европейските клубни шампиони Луис Кампос следи халфа на ЦСКА Москва Матвей Кисляк, твърди авторитетното френско издание L’Équipe.
Според източника парижани са поискали няколко доклада за руския играч през последните седмици. Французите също се интересуват и от Магнес Аклиуш от Монако. Подчертава се, че Кисляк е по-дефанзивен играч от Аклиуш, но отговаря на вижданията на сегашния старши треньор на първия отбор Луис Енрике. В същото време Аклиуш е сочен и като потенциалните възможни заместници на Мохамед Салах след напускането му като свободен трансфер на Ливърпул след края на настоящата кампания.
Този сезон Кисляк е участвал в 41 мача във всички турнири, отбелязвайки 8 гола и правейки 8 асистенции. Настоящият му договор с московския гранд е до лятото на 2029 г. Според портала Transfermarkt пазарната му стойност е 20 млн. евро.