Без Суарес на Мондиал 2026

39-годишният нападател на Интер Маями Луис Суарес няма да бъде включен в състава на уругвайския национален отбор за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Това съобщи известният уругвайският журналист Родри Васкес в социалната мрежа X.
Според източника, Суарес вече е пропуснат от предварителния разширен списък с играчи за Световното първенство. Отбелязва се, че няма да има „последен танц“ за водещия голмайстор на уругвайския национален отбор за всички времена на Световното първенство.
По-рано беше съобщено, че футболистът, който приключи международната си кариера през септември 2024 г., е изразил готовност да помогне на националния отбор, ако има нужда от него.
В груповата фаза на турнира Уругвай ще се изправи срещу Испания, Кабо Верде и Саудитска Арабия. Луис Суарес остава водещият реализатор във вечната голмайсторска ранглиста със своите 69 гола за националния си отбор. С националната фланелка живата легенда на уругвайския футбол спечели Копа Америка (2011), както и веднъж стигна до 1/2-финал на Световно първенство.