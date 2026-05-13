Без Суарес на Мондиал 2026

39-годишният нападател на Интер Маями Луис Суарес няма да бъде включен в състава на уругвайския национален отбор за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Това съобщи известният уругвайският журналист Родри Васкес в социалната мрежа X.

Според източника, Суарес вече е пропуснат от предварителния разширен списък с играчи за Световното първенство. Отбелязва се, че няма да има „последен танц“ за водещия голмайстор на уругвайския национален отбор за всички времена на Световното първенство.

По-рано беше съобщено, че футболистът, който приключи международната си кариера през септември 2024 г., е изразил готовност да помогне на националния отбор, ако има нужда от него.

В груповата фаза на турнира Уругвай ще се изправи срещу Испания, Кабо Верде и Саудитска Арабия. Луис Суарес остава водещият реализатор във вечната голмайсторска ранглиста със своите 69 гола за националния си отбор. С националната фланелка живата легенда на уругвайския футбол спечели Копа Америка (2011), както и веднъж стигна до 1/2-финал на Световно първенство.

🇺🇾🏆🚨 Marcelo Bielsa no incluyó a Luis Suárez en la lista preliminar de 55 jugadores de Uruguay para el Mundial 2026, requisito obligatorio para luego definir a los 26 que irán a la Copa del Mundo.



🗣️ "Jamás le diría que no a la selección si me necesita", había expresado hace… pic.twitter.com/9ygog2mqnW — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026