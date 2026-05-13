Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 2260
  • 0

22-разпределител Антон Станчев е новото попълнение на шампиона Левски София.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! Левски е най-правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от Локомотив Авиа.

"Антон е състезател с голям потенциал и аз много се радвам, че ще имаме възможността да работим с него и да развиваме качествата му на следващо ниво", сподели старши треньорът Николай Желязков.

“Добре дошъл в клуба!”, написаха от Левски София!

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) са много близо до полуфинал за Купата

  • 12 май 2026 | 18:13
  • 14514
  • 11
Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

  • 12 май 2026 | 17:26
  • 2043
  • 0
Невен Нешев: ЦСКА и Левски са като скачени съдове

Невен Нешев: ЦСКА и Левски са като скачени съдове

  • 12 май 2026 | 14:41
  • 1278
  • 2
Алекс Грозданов е в Идеалния отбор на Plus Liga в Полша

Алекс Грозданов е в Идеалния отбор на Plus Liga в Полша

  • 12 май 2026 | 13:02
  • 1391
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) откриват финалите на Купата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) откриват финалите на Купата на Русия

  • 12 май 2026 | 12:27
  • 3675
  • 2
Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат

Стоил Палев: Колкото и да говоря за Левски, думите никога няма да ми стигнат

  • 12 май 2026 | 12:22
  • 1667
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 13425
  • 59
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 9999
  • 30
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 2731
  • 7
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 4431
  • 6
Интер и Лацио във финал с огромен заряд

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

  • 13 май 2026 | 08:33
  • 2536
  • 1