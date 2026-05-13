Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

22-разпределител Антон Станчев е новото попълнение на шампиона Левски София.
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!
"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! Левски е най-правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от Локомотив Авиа.
"Антон е състезател с голям потенциал и аз много се радвам, че ще имаме възможността да работим с него и да развиваме качествата му на следващо ниво", сподели старши треньорът Николай Желязков.
“Добре дошъл в клуба!”, написаха от Левски София!