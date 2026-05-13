Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

22-разпределител Антон Станчев е новото попълнение на шампиона Левски София.

"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! Левски е най-правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие. Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от Локомотив Авиа.