Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за Купата на България, в който неговият тим се изправя срещу ЦСКА. Двубоят за ценния трофей е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски". Бизнесменът изказа категорично мнение, че изходът от двубоя е само един.

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

"ЦСКА са победени! Боже мой. Ние сме специалисти в този турнир. Стигнем ли до финала, Купата е наша“, заяви в типичния си колоритен стил пред БНТ клубният бос.

Той коментира и превърналата се в "ябълката на раздора" тема с разпределението на билетите за мача. Феновете на ЦСКА изкупиха експресно всичките 22 000 билета, които са им предоставени от Професионалната футболна лига до момента. Феновете на Локомотив Пловдив пък ще бъдат в секторите "А“ и "Б“, като билетите за Сектор А на националния стадион "Васил Левски" се продават в момента единствено на касите на "Лаута".

"Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа. Аз не виждам проблем, стига сме се карали кой кой е и кой какъв е. Аз отдавна съм казал на моите директори (в клуба) – ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам какъв е проблемът. Не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове“, каза още Христо Крушарски.