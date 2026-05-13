Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден мач помежду си от шампионската група на efbet Лига. Срещата на "Хювефарма арена" е с начален час 20:15 и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Двата отбора играха един срещу друг едва преди няколко дни - в събота. Тогава на стадион "Георги Аспарухов" "орлите" взеха победа с 1:0 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата за шампион на България.

"Сините" вече си осигуриха първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разградчани няма да е по-малка. Играчите на Хулио Веласкес са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите да променят този факт ще е доста голямо.

"Зелените" от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто и третото място. Към момента играчите на Пер-Матиас Хьогмо са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад - 62 и за двата "червени" тима.

За Лудогорец аут от мача в Бърнард Текпетей, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми, като изключим Стипе Вуликич, който

е извън игра до края на сезона. Хуан Переа, който пропусна предишния мач с "орлите" е под въпрос и за днешния мач.

В рамките на сезона това ще бъде пети двубой за двата тима помежду им. Досега Лудогорец победи на три пъти - все с резултат 1:0, а един мач завърши без попадения.