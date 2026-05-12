Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

Хъл Сити е първият финалист в тазгодишното издание на плейофите за влизане в Премиър лийг. Това стана факт, след като “тигрите” надиграха в 1/2-финалния реванш Милуол с 2:0 като гост. Първият мач преди седмица завърши при нулево равенство, което направи вчерашния ответен сблъсък решаващ.

Първото полувреме завърши без голове, което предпоставяше развръзката двата тима да играят добавено време и евентуално дузпи. Това се промени в 64-ата минута, когато Хъл откри резултата и даде предимство на Хъл. Този развой принуди домакините от Милуол да търсят попадение и те станаха прекалено уязвими. Така логичното се случи в 79-ата минута и Джо Гелхард оформи крайния резултат.

В другата полуфинална двойка играят Саутхамптън и Мидълзбро. Там също не паднаха голове след първите 90 минути. “Светците” могат скоростно да се завърнат в елита, след като изпаднаха преди година. Тогава те бяха новаци, но веднага се завърнаха в Чемпиъншип, след като по-рано бяха изпаднали през 2023 г., когато приключи дългият им престой в елита, продължил над декада и започнал през 2012 г.

И Хъл Сити, и Мидълзбро бяха част от Премиър лийг за последно през сезон 2016/2017. Финалът на "Уембли" е на 23-ти май (събота), а реваншът между Саутхамптън и Мидълзбро предстои тази вечер на 12-ти май (вторник).