Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хъл Сити
  3. Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

  • 12 май 2026 | 05:19
  • 116
  • 0
Хъл Сити нанесе двоен удар за четвърт час и чака съперника на “Уембли”

Хъл Сити е първият финалист в тазгодишното издание на плейофите за влизане в Премиър лийг. Това стана факт, след като “тигрите” надиграха в 1/2-финалния реванш Милуол с 2:0 като гост. Първият мач преди седмица завърши при нулево равенство, което направи вчерашния ответен сблъсък решаващ.

Първото полувреме завърши без голове, което предпоставяше развръзката двата тима да играят добавено време и евентуално дузпи. Това се промени в 64-ата минута, когато Хъл откри резултата и даде предимство на Хъл. Този развой принуди домакините от Милуол да търсят попадение и те станаха прекалено уязвими. Така логичното се случи в 79-ата минута и Джо Гелхард оформи крайния резултат.

В другата полуфинална двойка играят Саутхамптън и Мидълзбро. Там също не паднаха голове след първите 90 минути. “Светците” могат скоростно да се завърнат в елита, след като изпаднаха преди година. Тогава те бяха новаци, но веднага се завърнаха в Чемпиъншип, след като по-рано бяха изпаднали през 2023 г., когато приключи дългият им престой в елита, продължил над декада и започнал през 2012 г.

И Хъл Сити, и Мидълзбро бяха част от Премиър лийг за последно през сезон 2016/2017. Финалът на "Уембли" е на 23-ти май (събота), а реваншът между Саутхамптън и Мидълзбро предстои тази вечер на 12-ти май (вторник).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата

Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата

  • 12 май 2026 | 00:09
  • 5200
  • 17
Битката за оцеляване в Ла Лига остава свирепа след равен между Жирона и Райо, който потопи Овиедо

Битката за оцеляване в Ла Лига остава свирепа след равен между Жирона и Райо, който потопи Овиедо

  • 12 май 2026 | 00:05
  • 1656
  • 0
Наполи заличи два гола пасив срещу Болоня и все пак загуби

Наполи заличи два гола пасив срещу Болоня и все пак загуби

  • 12 май 2026 | 00:00
  • 1614
  • 1
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 15286
  • 55
Люис-Скели: Всички в Арсенал сме изпълнени с ентусиазъм

Люис-Скели: Всички в Арсенал сме изпълнени с ентусиазъм

  • 11 май 2026 | 21:11
  • 1610
  • 0
Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

Цървена звезда ще иска поне 20 млн. евро за талант с български корени

  • 11 май 2026 | 20:42
  • 3494
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

Дунав се завърна в efbet Лига след късна драма срещу Фратрия на "Коритото"

  • 11 май 2026 | 22:14
  • 25014
  • 178
Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

Горещо в Перник: Вили Вуцов се ядоса след загубата от ЦСКА II, получи червен картон

  • 11 май 2026 | 21:14
  • 16517
  • 44
Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 23602
  • 193
Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

Барселона отпразнува титлата с впечатляващ парад и даде заявка, че догодина ще събере феновете за "Ушатата"

  • 11 май 2026 | 23:47
  • 15286
  • 55
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 24451
  • 39
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 31671
  • 317