Оказа се, че и Кадилак иска V8 мотори във Формула 1

В последните дни е интересно как представителите на автомобилните компании във Формула 1 демонстрират подкрепа на идеята от 2030 или 2031 година световният шампионат да се върне към V8 двигатели.

ФИА и Формула 1 правят завоя към V8 моторите, за да намалят зависимостта на спорта от автомобилните компании, но засега те демонстрират сериозен ентусиазъм по темата.

Наскоро шефът на Форд Пърформанс Марк Ръшбрук обяви, че компанията подкрепя корекциите в правилата, които намалиха дела на електрическата енергия от Маями нататък. Също така, Ръшбрук добави, че Форд поддържа и евентуално завръщане към атмосферни V8 мотори във Формула 1 за 2030 и 2031 година.

Той обясни, че „Форд произвежда много V8 двигатели“ и затова те „биха искали да видят V8 във Формула 1“.

И сега подкрепа за V8 агрегатите дойде от другия американски гигант – Дженерал Мотърс, който участва със заводския тим на Кадилак във Формула 1.

„На мен V8 моторите ми харесват, включително и как звучат. Но ние сме нов отбор и се отнасяме с уважение към инвестициите, направени в хибридните задвижващи системи с V6 двигатели – коментира президентът на Дженерал Мотърс Марк Ройс. – Но ако Формула 1, ФИА и отборите кажат, че ще се върнем към V8 двигателите, ние ще сме готови за това.“

Този сезон Кадилак използва клиентски мотори на Ферари, като се смята, че през 2028 GM ще има собствена задвижваща система. Но ако от 2030 Формула 1 наистина се върне към атмосферните V8 мотори, то Кадилак може да остане клиент на Ферари до идването на новите двигатели и да рестартира програмата си направо за следващото поколение задвижващи системи.

Снимки: Imago