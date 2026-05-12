Защо Оскар Пиастри не трябва да ходи в Ред Бул

  • 12 май 2026 | 11:42
Бившият инженер на Ферари и Уилямс Роб Смедли предупреди, че пилотите, които напускат топ отборите във Формула 1, за да са №1 в по-слаб тим, рядко успяват да стигнат отново до успехите. И интересното е, че Смедли имаше предвид Оскар Пиастри и спекулациите, че той може да замести Макс Верстапен в Ред Бул.

Смедли участва в подкаста High Performance Racing и направи уточнението, че това му разсъждение важи с още по-голяма сила сила за пилотите, останали в сянката на своите съотборници – както стана с Пиастри в битката за титлата миналата година срещу Ландо Норис.

Ръсел иска абсолютния рекорд на Северната дъга на "Нюрбургринг"

„Ако си пилот в такъв тим и не можеш да се справиш със своя съотборник, връщам се към дните ми във Ферари, какво ще направиш? Ще напуснеш ли, за да отидеш в по-лош отбор, който реално няма шанс за титлата, но там може да си по-добър пилот – запита се Смедли. – Това съм го виждал много пъти, виждал съм много пилоти да го правят и никога не е давало добър резултат. Никога не съм виждал пилотът след това да е по-щастлив.“

След края на предаването стана ясно, че реакцията на Смедли е била провокирана от информациите, че от Ред Бул са се прицелили в Пиастри, за да смени той Макс Верстапен, ако 4-кратният световен шампион напусне тима.

Фернандо Алонсо си купи малко каран, но уникален Пагани Зонда

Смята се, че Пиастри има договор с Макларън до края на 2027 и въпреки, че в Уокинг го смятат за интегрална част от дългосрочното развитие на тима, австралиецът може и да се изкуши да стане №1 в Ред Бул, където да си партнира с Исак Хаджар.

Макс има договор с Ред Бул до края на 2028, но още предишните шефове на отбора потвърдиха, че в него има клаузи, които позволяват на Верстапен да си тръгне предсрочно, още след края на 2026.

Целта на Ред Бул е да стигне до минималното тегло за Гран При на Австрия
Снимки: Gettyimages

