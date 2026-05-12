Жан Тод гостува в базата на Макларън в Уокинг

Експрезидентът на ФИА Жан Тод гостува вчера в базата на Макларън в Уокинг, където се срещна със свои бивши колеги, с които е работил във Ферари.

На първо място става въпрос за настоящия тим шеф на Макларън Андреа Стела, който по времето, когато Тод ръководеше Скудерията, беше млад инженер в Маранело. Другият ветеран е настоящият директор в Макларън, който отговаря за отношенията с външни компании Лука Колаяни – той работи над 20 години в пресслужбата на Ферари.

Today, I visited the McLaren Technology Centre in the United Kingdom.



I met with Andrea Stella, Team Principal of the McLaren Formula 1 Team, and Luca Colajanni.



Toured the MTC, and exchanged on motorsport, innovation, current developments in Formula 1, and global road safety… pic.twitter.com/2KaN53XrUI — Jean Todt (@JeanTodt) May 11, 2026

„Днес във Великобритания посетих Технологичния център на Макларън – съобщи вчера Тод в социалните мрежи. – Приеха ме Андреа Стела и Лука Колаяни. Те ми организираха екскурзия в базата на тима, разменихме мнения за състоянието на автомобилния спорт, обсъдихме настоящата ситуация във Формула 1, както и приоритетните посоки на работа за повишаване безопасността на пътищата.

„Благодаря на Макларън за топлия прием и гостоприемството.“

Жан Тод допълни, че тримата са обсъдили и развитието на инициативата за достъпни състезателни каски, която стартира по времето, когато той все още беше президент на ФИА.

